O tânără de 21 de ani din Caraş-Severin a fost reţinută după ce şi-a ucis câinele

O tânără de 21 de ani din localitatea Caraşova, judeţul Caraş-Severin, a fost reţinută după ce şi-a ucis câinele. Cadavrul animalului nu a fost încă găsit.

”Ieri, 06.07.2026, poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor Caraş-Severin, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa, au reţinut o femeie de 21 de ani, din Caraşova, după ce, la începutul acestei luni, ar fi schingiut un câine din gospodăria proprie. La domiciliul acesteia, tânăra ar fi legat un lanţ de fier în jurul gâtului animalului şi, folosindu-se de o scară, ar fi tras în repetate rânduri de lanţ, cu scopul de a-l sugruma”, a transmis IPJ Caraş - Severin.



Cadavrul câinelui nu a fost găsit până în prezent.



Femeia a fost reţinută pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată în cursul zilei de marţi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa.

Editor : A.P.