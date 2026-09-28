O tânără de doar 27 de ani a fost ucisă de soțul său. Este cel de-al 28-lea caz de femicid din România în acest an

O femeie de 27 de ani a murit după ce ar fi fost înjunghiată de soţul său, în comuna Gugeşti, din judeţul Vrancea. Potrivit poliţiştilor, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul geloziei.

Potrivit IPJ Vrancea, incidentul a fost anunţat la 112 în noaptea de sâmbătă spre duminică. La faţa locului, au fost trimise de urgenţă un echipaj de poliţie şi unul medical, care nu a mai putut face nimic şi a fost constatat decesul.

În urma administrării probelor, bărbatul de 32 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru violenţă în familie sub forma omorului.

Ulterior, instanţa a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, a transmis IPJ Vrancea.

Potrivit autorităților, este cel de-al 28-lea caz de femicid în 2026.

Editor : A.R.