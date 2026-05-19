O tânără însărcinată este în stare gravă, după ce a fost târâtă circa 300 de metri de un cal

O tânără de 21 de ani a fost grav rănită, marţi seară, într-un incident petrecut în localitatea Hamba, judeţul Sibiu, după ce calul pe care îl ducea de funie s-a speriat şi a fugit, târând-o după el pe o distanţă de circa 300 de metri. Victima a fost găsită inconştientă, fiind intubată şi transportată la spital.

Incidentul s-a produs în localitatea Hamba, pe strada Pădurii.

”Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce era însoţit de o tânără în vârstă de 21 de ani, un cal s-ar fi speriat, ar fi smucit funia cu care era ţinut de către femeie şi ar fi fugit, târând-o pe tânără pe o distanţă de aproximativ 300 de metri”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

Tânăra, care este însărcinată, a fost grav rănită.

”Femeia în vârstă de 21 de ani, însărcinată, a suferit multiple traumatisme grave, fiind găsită de echipajul medical în stare de inconştienţă. A fost intubată şi stabilizată la faţa locului fiind transportată de urgenţă la UPU Sibiu”, a precizat ISU.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili toate circumstanţele producerii evenimentului.

