O trotinetă electrică pusă la încărcat a explodat într-un apartament din București. Un tânăr a transportat la spital în stare gravă

explozie
O trotinetă electrică pusă la încărcat a explodat într-un apartament din București.

Un tânăr a ajuns în stare gravă la spital în urma unei explozii într-un apartament din București. Din primele informații, acesta avea o trotinetă electrică la încărcat care a luat foc după ce s-a supraîncălzit.

Tânărul ar fi încercat să stingă singur flăcările, dar s-a ales cu arsuri grave. Imediat, a avut loc o explozie care a spulberat totul în apartamentul de la etajul 10 al imobilului.

Tânărul a ajuns de urgență la spital cu arsuri la nivelul feței și mâinilor.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și vătămare corporală din culpă.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Te-ar putea interesa și:
Incident grav în București. Un șofer băut a lovit cu mașina un polițist când încerca să fugă de control
daniel baluta 2
Daniel Băluță va construi parcul „Donald Trump” în Sectorul 4: „Un simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”
gunoaie
Deșeuri medicale aruncate în Parcul Cișmigiu: O clinică stomatologică din București a fost amendată cu 70.000 de lei
suspect crima
Medic ucis și incendiat în Capitală: menajera victimei, reținută după cinci zile. Noi detalii din anchetă
politist la perchezitii
Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de import ilegal de mașini de lux. Sunt vizate 15 autoturisme aduse cu acte falsificate
