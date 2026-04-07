O trotinetă electrică pusă la încărcat a explodat într-un apartament din București. Un tânăr a transportat la spital în stare gravă

Un tânăr a ajuns în stare gravă la spital în urma unei explozii într-un apartament din București. Din primele informații, acesta avea o trotinetă electrică la încărcat care a luat foc după ce s-a supraîncălzit.

Tânărul ar fi încercat să stingă singur flăcările, dar s-a ales cu arsuri grave. Imediat, a avut loc o explozie care a spulberat totul în apartamentul de la etajul 10 al imobilului.

Tânărul a ajuns de urgență la spital cu arsuri la nivelul feței și mâinilor.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și vătămare corporală din culpă.

