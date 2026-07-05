O ursoaică de 11 ani a fost împușcată la Brașov. O alta, care avea 3 pui, a fugit în pădure speriată de semnalele acustice

Autorităţile din municipiul Braşov anunţă că încă un urs care intra în oraş punând în pericol siguranţa localnicilor a fost împuşcat. Este vorba despre o ursoaică bătrână, care nu a reacţionat atunci când autorităţile au pus în funcţiune semnalele acustice folosite pentru alungarea animalelor sălbatice. O altă ursoaică, cu trei pui, văzută în aceeaşi zonă, a scăpat după ce s-a întors în pădure.

Autorităţile din municipiul Braşov anunţă că o ursoaică văzută în oraş, pe strada Jepilor, a fost împuşcată.

"În urma monitorizării prezenţei urşilor în zona străzii Jepilor şi a sesizărilor primite cu privire la prezenţa unei ursoaice cu doi pui, echipa constituită la nivelul municipiului Braşov a constatat prezenţa a încă unei ursoaice cu trei pui şi a unei femele fără pui. Dacă ursoaica cu pui a reacţionat la semnalizările acustice şi s-a retras spre pădure, cealaltă femelă, în vârstă de 11 ani, nu a reacţionat şi a continuat să rămână în zonă, astfel încât echipa a fost nevoită să ia decizia extragerii acesteia", informează, duminică Primăria Braşov.

În ultimele săptămâni, autorităţile din municipiu au intervenit în mai multe zone, extrăgând exemplare de urs care erau frecvent văzute în oraş, în căutare de hrană.

Editor : A.P.