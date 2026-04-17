O vestă de salvare purtată de o supraviețuitoare a Titanicului, care s-a scufundat în timpul călătoriei sale inaugurale în 1912, urmează să fie scoasă la licitație de Henry Aldridge & Son Ltd., o casă de licitații cu sediul în Anglia, scrie publicația People. Vesta a fost purtată de pasagera de clasa întâi Laura Mabel Francatelli, care avea 22 de ani la acea vreme.

Artefactul a rămas în posesia membrilor familiei sale timp de aproape un secol, până acum aproximativ 20 de ani, când a fost achiziționat de un colecționar privat, au relatat Fox News și The Irish Times.

O piesă unică, cu proveniență excepțională

Într-o declarație pentru PEOPLE, Andrew Aldridge, director general la Henry Aldridge & Son, a subliniat raritatea vestei de salvare și atractivitatea acesteia pentru colecționarii interesați de istoria Titanicului.

„Aceasta este singura vestă de salvare aparținând unui supraviețuitor al Titanicului care a fost vreodată scoasă la licitație”, a scris Aldridge într-o declarație. „Ea reprezintă o piesă de referință printre suvenirurile legate de Titanic, având o proveniență excepțională, fiind extrem de rară și având în vedere că s-a aflat la bordul navei.”

Vesta în sine este confecționată din pânză și conține douăsprezece bucăți de plută pentru flotabilitate, se menționează în descrierea din catalog. Țesătura vestei poartă semnăturile a opt dintre persoanele care au supraviețuit în barca de salvare nr. 1 a Titanicului.

O vestă de salvare a Laurei Mabel Francatelli, supraviețuitoare a Titanicului, este expusă înaintea unei licitații Christie's la Londra, pe 16 mai 2007. Foto: Profimedia Images

De la 60.000 de lire la aproape jumătate de milion de dolari

După 95 de ani în familia Francatelli, vesta de salvare a fost vândută la licitație la Christie's în 2007 pentru 60.000 de lire sterline (aproximativ 140.000 de dolari, ținând cont de inflație).

Pentru licitația viitoare, ofertele încep de la 150.000 de lire sterline (aproximativ 200.000 de dolari), dar se estimează că vesta se va vinde cu o sumă cuprinsă între 250.000 și 350.000 de lire sterline (aproximativ 340.000 până la 475.000 de dolari).

Povestea Laurei Mabel Francatelli și a bărcii de salvare nr. 1

„Cei care cunosc povestea Titanicului, cel mai faimos naufragiu din lume, vor recunoaște imediat numele Laurei Mabel Francatelli”, a continuat declarația lui Aldridge. „Nu numai că a fost o pasageră de clasa întâi care a supraviețuit dezastrului, dar a fost și un personaj central în ceea ce a devenit în scurt timp unul dintre cele mai discutate episoade ale întregii tragedii.”

Francatelli era secretara Lady Lucy Duff-Gordon, o creatoare de modă britanică, și stătea în cabina E-36, conform listei din catalog. Cele două femei, alături de soțul lui Lucy, Sir Cosmo Duff-Gordon, călătoreau spre Chicago.

Toți trei au supraviețuit în barca de salvare nr. 1, care era cunoscută ca fiind cea mai puțin aglomerată dintre toate; cu o capacitate de 40 de persoane (încă mai mică decât standardul contemporan de 65), barca de salvare a transportat doar 12 pasageri în acea noapte.

Expusă la Titanic Belfast înainte de licitație

Până pe 5 aprilie, vesta de salvare a fost expusă la Titanic Belfast, un muzeu care pune în valoare patrimoniul maritim al regiunii, incluzând șantierul naval unde a fost construit Titanicul.

Vesta de salvare de pe Titanic urmează să fie scoasă la licitație pe 18 aprilie, prin intermediul casei de licitații Henry Aldridge & Son.

