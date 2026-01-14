Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat miercuri că zona economică exclusivă a României din Marea Neagră nu e acoperită de articolul 5 din NATO, avertizând că există pericolul unor interferențe rusești. În acest context, dotarea Forțelor Navale pentru a putea proteja infrastructura critică rămâne o prioritate a țării noastre, susține el.



Generalul Gheorghiță Vlad a declarat azi, la sediul MApN, că platforma Neptun Deep va deveni operațională în 2027, precizând că acea zonă economică exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 al NATO, iar un posibil atac sau act de sabotaj nu ar atrage automat și sprijinul aliaților.

„Există riscul să apară interferențe” în zona Mării Negre, susține șeful Armatei, făcând referire la zboruri de survol sau nave ale Rusiei.

Întrebat despre capacitatea României de a-și proteja această platformă vitală, generalul a spus că prioritatea României este modernizarea Forțelor Navale.

„Îngrijorarea noastră este să dezvoltăm capacitățile necesare pentru apărarea infrastructurii critice. Nu vorbim doar de Neptun Deep, ci și de cabluri electrice sau de comunicații submarine”, a spus el.

Totodată, armata nu exclude ca Turcia să ne ajute în protejarea platformei Neptun Deep.

Gheorghiță Vlad subliniază că în cadrul Coaliției de Voință sunt discuții inclusiv privind securitate la Marea Neagră.

„Situația în Ucraina este destul de critică. S-a format această coaliție de voință, un efort condus de Marea Britanie și de Franța, unde se discută pe patru direcții - regenerarea armatei ucrainene, o forță terestră dislocată în Ucraina pentru menținerea păcii, deschiderea și păstrarea unui spațiu aerian permisiv și un spațiu de securitate la Marea Neagră”, a spus generalul.

„Suntem vulnerabili”

În cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, și George Scutaru, directorul New Strategy Center România, a declarat că România ar trebui să-și consolideze capabilitățile navale, avertizând că următoarea provocare la care rușii ne vor supune va fi în zona economică exclusivă.

„Eu cred că următoarea provocare la care rușii ne vor supune va fi în zona economică exclusivă, unde România are interese majore din punct de vedere energetic. Zona economică exclusivă nu este acoperită de umbrela Articolului 5. Și aici suntem vulnerabili și din punct de vedere legislativ, fiindcă în momentul de față nu există proceduri foarte clare cum putem doborî o dronă. Domeniul maritim se pretează foarte bine unor operațiuni sub steag fals.

Rusia poate folosi o dronă navală, au asemenea capabilități să lovească o țintă, o platformă, o navă implicată într-un proces de construcție a unor proiecte energetice și apoi să-i blameze pe ucraineni. Și, un ultim aspect, ar trebui să ne gândim noi, aliații noștri, chiar și în cazul unui acord de pace, cum putem preveni ocuparea Insulei Șerpilor de către Federația Rusă, fiindcă dacă din nou Insula Șerpilor ajunge sub ocupație rusească.

Eu nu vorbesc de capacitatea lor de a instala tot felul de capabilități de supraveghere sau de bruiaj. Ei pot pune sub semnul întrebării deciziile în favoarea noastră, luate la Curtea Internațională de la Haga, când România a câștigat 9.600km² în zona economică exclusivă, foarte bogată în resurse energetice. Rușii pot considera: Nu ne interesează, în acest moment considerăm că e o zonă în dispută.

Putem să trimitem câteva corvete și lucrurile astea ar trebui să ne preocupe foarte mult, fiindcă, repet, când discutăm despre Federația Rusă, ar trebui să pornim de la niște scenarii negative, să putem să vedem cum le putem gestiona”, a declarat expertul.

