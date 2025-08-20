Live TV

Oameni furați în timp ce se aflau la cozile de la ghișee. Cum acționa o hoață în instituțiile aglomerate din Craiova

O femeie din Dolj a fost arestată după ce a lăsat mai mulți oameni fără bani, în timp ce se aflau la cozile de la ghișee

O femeie din Dolj a fost arestată după ce a lăsat mai mulți oameni fără bani, în timp ce se aflau la cozile de la ghișee. Hoața actiona în institutile publice din Craiova, cum ar fi Agenția de Plăți sau Inspectoratul Școlar Județean și urmărea oamenii care se așezau la rând să facă plăți, după care le fura portofelul sau borseta.

Femeie de 39 de ani, care locuiește într-o comună de lângă Craiova, opera în instituțiile aglomerate din Craiova.

A comis și câte două furturi în doar o zi. Prima oară a acționat la Agenția de Plăți din județul Dolj. Acolo, de la un bărbat care se afla la un ghișeu, a furat o borsetă în care se aflau documentele personale, cardurile bancare, dar și o sumă de bani. La câteva minute după ce a comis acest furt, a intrat în Inspectoratul Școlar. Acolo a furat de la o profesoară o borsetă.

Femeia a fost prinsă de polițiști și arestată pe o perioadă de 30 de zile.

