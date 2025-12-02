Oamenii din Prahova vor sta fără apă încă o săptămână. Problemele ar putea dura și șase luni, anunță Apele Române

Administraţia Naţională „Apele Române” anunţă, marţi, că în aceeaşi zi, la ora 12:00, a început livrarea apei din barajul Paltinu către staţia de tratare Voila, din judeţul Prahova. Instituţia dă date privind obligaţiile pe care Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova le are cu privire la folosirea şi întreţinerea instalaţiilor folosite la preepurarea şi tratarea apei. „În condiţiile actuale date, estimăm că nerezolvarea şi amânarea problemelor de la barajul Paltinu va crea în continuare probleme de alimentare cu apă brută pentru următoarele şase luni”, susţin reprezentanţii „Apele Române”.

„Astăzi, ora 12:00 (cota în lac 626.40mdM), s-a realizat manevra de deschidere a golirii de semiadâncime - 30 cm (cota semiadâncime 625 mdM), au fost evacuaţi 3 mc/s, pentru alimentarea cu apă brută către priza ELSID. De aici, apa este tranzitată prin conducta CHEMP3 ELSID către coada lacului de acumulare VOILA (ESZ Prahova). Astfel, se asigură cel mai scurt traseu către staţia de tratare Voila. În prezent, se alimentează lacul de priză, iar operatorul de apă trebuie să îşi ia măsurile pregătitoare (monitorizare) şi necesare în vederea reluării procesului de tratare a apei pentru potabilizare. Din acest moment şi până la reluarea alimentării cu apă a populaţiei, va mai dura cel mult o săptămână”, se arată într-un comunicat dat publicităţii marţi de „Apele Române”.

Reprezentanţii Administraţiei „Apele Române” transmit că încă din anul 2023 a demarat procesul de reabilitare a bazinului de apă curată (BAC) care a primit aviz inclusiv la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, investiţia urmând să fie aprobată de comisia interministerială după aprobarea investiţie urmând a fi adoptată Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

„Dar condiţionarea acestei investiţii nu exclude obligaţia respectării de către operatorul de apă, în speţă Exploatarea Sistemului Zonal Prahova, a condiţiilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor, precum şi a Convenţiei de Exploatare încheiată în 2017 între ANAR - ABA Buzău-Ialomiţa, SPEEH Hidroelectrica- S.H. Curtea de Argeş, S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova, SC. ELSIDF S.A. şi S.C. ElectroCarbon S.A. prin care operatorul de apă, respectiv ESZ Prahova au obligaţia să: realizeze o acumulare tampon de apă curată pentru STA Voila, în situaţii de viituri; exploateze priza de apă de la Brebu şi bazinul de apă curată Lunca Mare în conformitate cu prevederile Regulamentului de Exploatare; asigure avertizarea obiectivelor din aval în cazul producerii de avarii, defecţiuni la lucrările hidrotehnice sau la instalaţiile de evacuare a apelor mari”, transmite „Apele Române”.

Autorizaţia de gospodărire a apelor pe care o deţine instituţia din Prahova prevede unele obligaţii. Astfel, Exploatare Sistem Zonal Prahova trebuie, conform datelor furnizate de „Apele Române”, ca instituţia să exploateze, să întreţină, construcţiile şi instalaţii de captare, aducţiune, folosire şi preepurare, iar în perioadele de precipitaţii abundente se urmărească zilnic volumele de apă din bazin, starea construcţiilor şi a instalaţiilor aferente amenajării şi să ia măsuri operative pentru asigurarea funcţionării în siguranţă a instalaţiilor.



„Apele Române” susţine că tot operatorul de apă din Prahova trebuie să asigure avertizarea operatorilor din aval în cazul producerii de avarii, defecţiuni la lucrările hidrotehnice sau la instalaţiile de evacuare de ape mari.

Instituţia mai susţine că problema semnalată la conducta de aducţiune din BAC de la staţia de tratare Voila este exclusiv sarcina operatorului de apă care are obligaţia întreţinerii şi reparaţiei acesteia, conform contractului de operare semnat între Administraţia Naţională „Apele Române” şi Exploatarea Sistemului Zonal Prahova semnat în anul 2013.

„Având în vedere cele expuse mai sus, ESZ Prahova a fost informat încă de la sfârşitul lunii octombrie în legătură cu riscul cresterii turbiditatii apei, atât în perioada de coborâre a nivelului in lac, cât şi în perioada de realizare a lucrărilor de decolmatare a accesului în galeria de fund GF 2. În acest context, ESZ Prahova trebuia să asigure conditiile unei surse alternative pentru perioadele de viituri, respectiv alimentarea statiei de tratare Voila din bazinul de apă curată Lunca Mare. De asemenea, conform autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă (2017, 2023), ESZ Prahova avea obligaţia să realizeze măsurile şi recomandările stabilite de expertul pentru siguranţa barajelor prin documentaţia de expertiză tehnică şi exploatarea amenajării cu nivel restricţionat la cota de 478.00 mdM şi atenta supraveghere a evoluţiei fenomenelor adverse care afectează bazinul, iar în această perioadă să fie implementate în regim de urgenţă lucrările de intervenţie la bazin şi aval de priza Brebu mal drept. (...) Totodată, menţionăm faptul că în 2023, prin Consiliul de Conducere al ANAR, le-a fost acordat o creştere a aportului de capital de 6.500.000 lei plus TVA pentru modernizarea sistemului SCADA, precum şi implementarea IoT (internet of things), respectiv o platformă de telemetrie integrată cu sistem GIS prin care se realizează monitorizarea în timp real a reţelei de apă, inclusiv identificarea oricăror anomalii pentru organizarea eficientă a intervenţiilor în consecinţă. Acest sistem trebuie montat pe conducta de aducţiune de apă actuală, avariată complet. Această conductă ar fi asigurat preluarea apei din BAC (bazinul de apă curată Lunca Mare) către staţia de tratare Voila, apă fără turbiditate. Chiar dacă acest bazin funcţionează cu restricţii de 1 metru, ar fi fost posibilă asigurarea unei surse alternative de apă, soluţie semnalată de ABA Buzău-Ialomiţa încă de la sfârşitul lunii octombrie, dar în acest moment bazinul este gol, cauza fiind probleme la conducta de aducţiune aflată în exploatarea ESZ Prahova”, susţin oficialii „Apele Române”.

Potivit acestora, lucrările de intervenţie la Paltinu „au rămas nerezolvate, întrucât creşterea în acest moment a nivelului până la 626 mdM nu permite intervenţia cu scafandri, care trebuie realizată la o cotă foarte scăzută de 605 mdM”.



„La un nivel în lac sub cota golirii de semiadâncime (625 mdM), funcţionarea acumulării depinde exclusiv de evacuarea prin turbinele microhidrocentralei Hidroelectrica, varianta de operare care reprezintă o soluţie de bypass neproiectată pentru exploatare permanentă şi cu funcţiuni limitate în raport cu cerinţele de siguranţă hidrotehnică. În această configuraţie, exploatarea nu mai beneficiază de redundanţa obligatorie pentru lucrările hidrotehnice de categoria respectivă, iar eventualele disfuncţionalităţi ale turbinei ar putea conduce la întreruperea alimentării cu apă, precum şi la imposibilitatea realizării manevrelor necesare în caz de viitură sau de intervenţie structurală. În condiţiile actuale date, estimăm că nerezolvarea şi amânarea problemelor de la barajul Paltinu va crea în continuare probleme de alimentare cu apă brută pentru următoarele şase luni”, mai susţin reprezentanţii „Apele Române”, subliniind că este nevoie de o colaborare foarte strânsă cu toate autorităţile implicate în vederea rezolvării urgente a situaţiei critice din judeţul Prahova.

