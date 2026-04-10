Oana Țoiu anunță finalizarea acordului MECEA: România și SUA lansează un program de schimburi oficiale

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a anunțat, vineri, finalizarea acordului MECEA și lansarea „Romania–United States Exchange Program”, în urma unei discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio. Primele delegații ale Congresului SUA sunt așteptate în România până la finalul anului.

„Am avut aseară o discuție telefonică cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, despre provocările actuale de securitate și viitorul relației noastre bilaterale”, a transmis Oana Țoiu, vineri într-o postare pe Facebook.

Secretarul de stat american Marco Rubio a mulțumit Bucureștiului pentru sprijinul „rapid și decisiv” acordat operațiunilor SUA menite să consolideze securitatea în Orientul Mijlociu, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Țoiu a subliniat importanța Parteneriatului Strategic dintre cele două state, precizând că „cooperarea noastră pentru descurajare și apărare este mai relevantă ca niciodată, fiind susținută de un Parteneriat Strategic de încredere și de lungă durată”.

La discuții au fost vizate domenii precum apărare, energie, tehnologie și resurse strategice. „Am explorat împreună modalități de a aprofunda cooperarea în domenii strategice: apărare, energie, tehnologie și minerale critice, dar și consolidarea legăturilor interumane”, a mai precizat ministra.

Oana Țoiu a evidențiat și rolul regional al relației bilaterale: „Relația dintre țările noastre este un pilon de stabilitate nu doar bilateral, ci pentru întreaga regiune”.

Totodată, oficialul român a anunțat finalizarea unui nou acord de cooperare.

„Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat au finalizat acordul formal pentru programul MECEA și lansarea Romania-United States Exchange Program. Primele delegații ale Congresului SUA vor sosi în România chiar până la sfârșitul acestui an”, z explicat Țoiu.

Programul este văzut ca o oportunitate de consolidare a relațiilor bilaterale prin schimburi educaționale și culturale.

„Ne dorim ca membrii Congresului SUA și specialiștii americani să descopere universitățile noastre, dinamismul antreprenorilor în tehnologie din România, inițiativele societății civile și expertiza noastră în securitate și energie”, a mai transmis Oana Țoiu.

Editor : Ana Petrescu