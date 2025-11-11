Live TV

Țoiu condamnă bombardamentul asupra Ucrainei în urma căruia o dronă a ajuns în România: Nu vom ezita să creştem preţul plătit de Rusia

Data actualizării: Data publicării:
Ministra de Externe, Oana Țoiu.
Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecinţe pe teritoriul României, o "caracteristică a războiului de agresiune" dus de această ţară, a afirmat marţi ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

"Bombardamentul rus de aseară asupra infrastructurilor porturilor comerciale ucrainene a generat căderea unor fragmente de drone într-o zonă locuită de pe teritoriul României. Aceste acţiuni fac parte dintr-o serie de incidente similare şi reprezintă o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia. Acesta se reflectă şi în provocările sistematice ale Rusiei împotriva UE şi NATO. Nu vom ezita să creştem preţul pe care Rusia îl plăteşte pentru astfel de acţiuni imprudente şi ilegale", a scris şefa diplomaţiei române pe platforma X.

Ea a amintit că România, UE şi SUA au adoptat sancţiuni care au avut deja un impact important.

"Pregătim noi sancţiuni şi măsuri concrete care să impună un cost substanţial agresorului", a completat Ţoiu.

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis marţi dimineaţa locuitorilor din zona de nord a judeţului Tulcea prin care erau informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul războiului din Ucraina, un apel la 112 anunţând că în apropiere de Grindu ar fi căzut un astfel de obiect.

