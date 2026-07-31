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Oana Ţoiu, convorbire cu ministrul ucrainean de externe, despre securitatea la Marea Neagră: Obiectivul comun, o Europă sigură și unită

Data actualizării: Data publicării:
24
Foto: Facebook / Ambasada Ucrainei
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Miniştrii interimari de Externe român şi ucrainean, Oana Ţoiu şi Andrii Sîbiga, au avut o conversaţie telefonică în care au discutat inclusiv de securitatea din regiunea Mării Negre, a transmis, vineri, Ambasada Ucrainei la Bucureşti, pe pagina de Facebook.

Potrivit sursei citate, Andrii Sîbiga a mulţumit României pentru sprijinul ferm şi solidaritatea cu Ucraina şi pentru poziţia sa de principiu în urma unui nou atac masiv lansat de Rusia în cursul nopţii împotriva statului vecin.

„Ucraina apreciază în mod deosebit contribuţia semnificativă a României la consolidarea securităţii în regiune. Părţile au discutat despre încălcarea spaţiului aerian al Poloniei de către o rachetă de croazieră rusească şi şi-au exprimat solidaritatea cu prietenii noştri polonezi. Ministrul interimar al Afacerilor Externe al Ucrainei a subliniat necesitatea reluării discuţiilor privind toate opţiunile posibile pentru protejarea spaţiului aerian al Ucrainei, împreună cu partenerii”, a precizat ambasada, potrivit Agerpres.

Sîbiga a informat-o pe Oana Ţoiu despre situaţia de securitate din teren şi a subliniat „necesitatea urgentă ca partenerii să accelereze adoptarea tuturor deciziilor privind furnizarea către Ucraina a unor capabilităţi suplimentare în domeniul apărării antiaeriene, înaintea sezonului de iarnă”.

De asemenea, adaugă misiunea diplomatică, partenerii au discutat despre cooperarea în domeniul energetic, securitatea regională şi măsurile practice necesare pentru consolidarea rezilienţei statelor în faţa ameninţărilor comune.

„O atenţie deosebită a fost acordată provocărilor la adresa securităţii alimentare globale, generate de teroarea rusă împotriva navigaţiei civile din Marea Neagră. Am convenit să menţinem un contact strâns şi să continuăm colaborarea pentru consolidarea parteneriatului nostru, intensificarea presiunii asupra Rusiei şi promovarea obiectivului nostru comun - o Europă sigură, puternică şi unită", a subliniat ministrul ucrainean, citat de ambasadă.

Editor : B.E.

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