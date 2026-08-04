Oana Țoiu, discuție cu ministrul de externe al Serbiei: situația debitului scăzut al Dunării și identificarea de soluții, pe agendă

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a discutat, marţi, cu omologul său din Serbia, Marko Đurić, pe tema debitului scăzut al Dunării şi impactul asupra producţiei de energie.

„Am discutat astăzi cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Serbia, Marko Đurić, despre situaţia actuală cauzată de nivelurile excepţional de scăzute ale apei şi impactul reducerii debitului Dunării asupra producţiei de energie nucleară. În ultimul an am discutat frecvent despre acest subiect, dat fiind prioritatea pe care ambele ţări o acordă proiectelor comune de producţie de energie, dar şi planurilor viitoare care depind de debitul Dunării, atât din ceea ce priveşte viitoarele reactoare 3 şi 4, cât şi obiectivele Serbiei, pentru care am semnat de curând memorandumul privind schimbul de analize şi date de impact”, a anunţat, marţi seară, Oana Ţoiu.

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Ea a precizat că s-a discutat şi despre posibilităţile de acţiune coordonată a celor două ţări pentru atenuarea consecinţelor asupra navigaţiei, economiei şi funcţionării traficului fluvial.

„Îi mulţumesc pentru rapiditatea cu care am facilitat contactul direct cu producătorii de energie şi experţii care monitorizează situaţia, precum şi pentru deschiderea de a identifica soluţii. Am discutat, de asemenea, şi despre necesitatea coordonării rapide şi a schimbului de informaţii relevante între toate ţările riverane Dunării, direct afectate de această situaţie”, a mai transmis ministrul interimar de Externe.

Potrivit Oanei Ţoiu, o bună colaborare în perioade de criză, bazată pe dialog transparent şi pe obiective care răspund atât nevoilor propriilor cetăţeni, cât şi intereselor regiunii, este esenţială.

„Vom continua să ne informăm reciproc zilnic cu privire la evoluţia situaţiei”,a mai spus Ţoiu.

Nivelul istoric scăzut al Dunării, cauzat de secetă, a obligat centralele hidroelectrice din Serbia să-şi reducă semnificativ producţia, până la 20% din capacitatea lor.

România a închis Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă şi face eforturi susţinute pentru a păstra deschisă Unitatea 2.

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Editor : B.E.