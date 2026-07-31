Oana Țoiu, după discuția cu omologul ucrainean: România va apela la energia din Ucraina în contextul crizei provocate de secetă

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a discutat, vineri, cu omologul său ucrainean Andrii Sîbiha despre efectele secetei severe asupra sistemului energetic din România și despre posibilitatea ca Ucraina să sprijine țara noastră cu energie electrică în orele de consum maxim. Cei doi oficiali au abordat și situația de securitate din Marea Neagră, precum și ultimele atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei.

Într-o postare publicată pe platforma X, șefa diplomației române a precizat că discuția cu omologul său ucrainean s-a concentrat asupra cooperării în domeniul energiei.

„Vecinii se ajută între ei atunci când este posibil, iar aceasta a fost tema convorbirii telefonice cu ministrul de Externe Andrii Sîbiha”, a scris Oana Țoiu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministra a explicat că i-a prezentat oficialului ucrainean efectele pe care seceta severă le are asupra producției de energie din România.

„Am prezentat implicațiile secetei severe de pe Dunăre asupra producției noastre de energie nucleară și am discutat modalități de a menține alimentarea cu energie din Ucraina, pe baza capacității sale de producție nucleară și a calendarului de mentenanță”, a transmis aceasta.

Potrivit Oanei Țoiu, discuția a continuat dialogul purtat la nivel guvernamental între premierul interimar Ilie Bolojan și vicepremierul ucrainean Denis Șmîhal, precum și între ministerele responsabile de domeniul energiei.

„În orele de vârf vom conta și pe producția de energie din Ucraina”

Șefa diplomației a amintit că România a declarat vineri stare de urgență pe piața energiei, în urma scăderii drastice a debitelor Dunării.

„România a decis astăzi instituirea stării de urgență pe piața energiei, ca urmare a secetei severe. Aceste împrejurări au impus oprirea preventivă a unuia dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă, iar în orele de vârf vom conta și pe producția de energie din Ucraina”, a scris Oana Țoiu.

Discuții despre securitatea la Marea Neagră și atacurile Rusiei

Ministra de Externe a transmis și un mesaj de solidaritate după noile atacuri lansate de Rusia asupra orașelor ucrainene.

„În timpul convorbirii mi-am exprimat solidaritatea și compasiunea după o nouă noapte de atacuri barbare ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, soldate cu numeroase victime civile și familii întregi ucise”, a afirmat aceasta.

Oana Țoiu a precizat că a primit o informare privind situația de pe front și nevoile Ucrainei înaintea sezonului rece.

Totodată, cei doi miniștri au discutat despre evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre.

„Am făcut un schimb de opinii privind evoluțiile de securitate din Marea Neagră, inclusiv despre incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian românesc și doborârea de către Forțele Aeriene Române a trei drone rusești în ultima săptămână”, a transmis ministra.

Ea a avertizat că atacurile repetate asupra navelor civile afectează siguranța navigației și activitatea economică din regiune.

„Atacurile susținute asupra navelor civile din Marea Neagră au un impact profund asupra siguranței navigației și asupra desfășurării activităților economice legitime, precum Coridorul Maritim către porturile din zona Marii Odesa și terminalul CPC care aprovizionează România cu țiței”, a conchis Oana Țoiu.

Editor : Ana Petrescu