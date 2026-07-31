Live TV

Oana Țoiu, după discuția cu omologul ucrainean: România va apela la energia din Ucraina în contextul crizei provocate de secetă

Data publicării:
oana toiu 1
Oana Țoiu. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„În orele de vârf vom conta și pe producția de energie din Ucraina” Discuții despre securitatea la Marea Neagră și atacurile Rusiei

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a discutat, vineri, cu omologul său ucrainean Andrii Sîbiha despre efectele secetei severe asupra sistemului energetic din România și despre posibilitatea ca Ucraina să sprijine țara noastră cu energie electrică în orele de consum maxim. Cei doi oficiali au abordat și situația de securitate din Marea Neagră, precum și ultimele atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei.

Într-o postare publicată pe platforma X, șefa diplomației române a precizat că discuția cu omologul său ucrainean s-a concentrat asupra cooperării în domeniul energiei.

„Vecinii se ajută între ei atunci când este posibil, iar aceasta a fost tema convorbirii telefonice cu ministrul de Externe Andrii Sîbiha”, a scris Oana Țoiu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministra a explicat că i-a prezentat oficialului ucrainean efectele pe care seceta severă le are asupra producției de energie din România.

„Am prezentat implicațiile secetei severe de pe Dunăre asupra producției noastre de energie nucleară și am discutat modalități de a menține alimentarea cu energie din Ucraina, pe baza capacității sale de producție nucleară și a calendarului de mentenanță”, a transmis aceasta.

Potrivit Oanei Țoiu, discuția a continuat dialogul purtat la nivel guvernamental între premierul interimar Ilie Bolojan și vicepremierul ucrainean Denis Șmîhal, precum și între ministerele responsabile de domeniul energiei.

„În orele de vârf vom conta și pe producția de energie din Ucraina”

Șefa diplomației a amintit că România a declarat vineri stare de urgență pe piața energiei, în urma scăderii drastice a debitelor Dunării.

„România a decis astăzi instituirea stării de urgență pe piața energiei, ca urmare a secetei severe. Aceste împrejurări au impus oprirea preventivă a unuia dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă, iar în orele de vârf vom conta și pe producția de energie din Ucraina”, a scris Oana Țoiu.

Discuții despre securitatea la Marea Neagră și atacurile Rusiei

Ministra de Externe a transmis și un mesaj de solidaritate după noile atacuri lansate de Rusia asupra orașelor ucrainene.

„În timpul convorbirii mi-am exprimat solidaritatea și compasiunea după o nouă noapte de atacuri barbare ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, soldate cu numeroase victime civile și familii întregi ucise”, a afirmat aceasta.

Oana Țoiu a precizat că a primit o informare privind situația de pe front și nevoile Ucrainei înaintea sezonului rece.

Totodată, cei doi miniștri au discutat despre evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre.

„Am făcut un schimb de opinii privind evoluțiile de securitate din Marea Neagră, inclusiv despre incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian românesc și doborârea de către Forțele Aeriene Române a trei drone rusești în ultima săptămână”, a transmis ministra.

Ea a avertizat că atacurile repetate asupra navelor civile afectează siguranța navigației și activitatea economică din regiune.

„Atacurile susținute asupra navelor civile din Marea Neagră au un impact profund asupra siguranței navigației și asupra desfășurării activităților economice legitime, precum Coridorul Maritim către porturile din zona Marii Odesa și terminalul CPC care aprovizionează România cu țiței”, a conchis Oana Țoiu.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Accident
1
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
Spain Ceuta
2
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți...
dr Sorin Baila
3
Intervenția chirurgicală care reface drumul sângelui către picior
Zile libere pentru angajați în 2026. Foto Getty Images
4
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere...
sosoaca face declaratii
5
Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier în București. Eurodeputata a fost...
Cristiano Ronaldo arată așa la 41 de ani și nici nu se atinge de alimentul consumat de miliarde de oameni!
Digi Sport
Cristiano Ronaldo arată așa la 41 de ani și nici nu se atinge de alimentul consumat de miliarde de oameni!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
TULCEA - SEA SHIELD 2026 - EXERCITIU MILITAR - 2 APR 2026
Forțele Navale Române, mobilizate pentru menținerea în funcțiune a Reactorului 2 de la Cernavodă
comandant
Tentativă de asasinat orchestrată de serviciile ruse: cum a fost vizat comandantul unei brigăzi ucrainene. Anunțul lui Zelenski
Adolescentul dat dispărut. Foto X Mikola Kuleba
Un adolescent ucrainean, care figura pe lista copiilor dispăruți, a fost găsit „luptând” în armata rusă
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul declară stare de alertă la nivel național. Bolojan: „România riscă să piardă 20% din producția de energie”
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
Centrala nucleară Paks din Ungaria poate rămâne închisă câteva săptămâni. Magyar face apel către marile companii
Recomandările redacţiei
Fitch logoul agentiei
Surse: România evită retrogradarea la categoria junk. Agenția Fitch...
Tens Of Thousands Flood Into Spain's North African Enclave Of Ceuta In Unprecedented Border Crisis.
Criza migranților din Ceuta provoacă reacții în Europa. Italia...
mihai chirica
Primarul Mihai Chirica stinge lumina în Iași: „Nu vor exista cartiere...
2026-06-22-8488
Surse: Cum încearcă PSD să strângă voturile necesare pentru Guvernul...
Ultimele știri
Papa Leon al XIV-lea schimbă Constituția Vaticanului. O funcție-cheie nu va mai fi rezervată exclusiv cardinalilor
Trump ar fi „foarte dezamăgit” dacă Israelul nu respectă planul de pace în Fâşia Gaza: „Nu îi cerem altceva”
Pompierii români luptă cu un incendiu major în Franța. Flăcările amenință locuințe din apropierea localității Correns
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A defilat pe podium fără să știe că duce o luptă teribilă în propriul corp: "Am fost șocată. Timpul este...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis pandemia Covid-19 și...
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Istoria neagră a accidentelor rutiere de la Dinamo: de la plonjonul lui Dănciulescu în Lacul Morii la...
Adevărul
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă ieși cu 3 ani mai devreme. Calculul pentru o pensie de 4.000 de lei
Digi FM
Dr. Monica Pop, internată după un AVC "făcut de supărare". Îl acuză pe managerul Spitalului de Oftalmologie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mihai Stoica, implicat într-un scandal uriaș după Auda - FCSB! I-a răsturnat masa
Pro FM
Delia, despre schimbările pe care vrea să le facă la 44 de ani: „Nu ai cum să trăiești așa. E prea mult!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie rupe tăcerea despre experiența cu Jared Leto în „Suicide Squad”: „Mi-era teamă că voi fi bătută...
Adevarul
Seceta a scos din adâncurile Dunării o surpriză din Epoca de Gheață: oseminte care ar putea aparține unui...
Newsweek
Vârsta de pensionare va crește cu 5 ani pentru femei și cu 2 ani la bărbați. Când are loc schimbarea?
Digi FM
Andreea Raicu, reacție fermă după ce Alexandru Rogobete a numit o femeie „epilatoarea șefă”: „Nicio profesie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cel mai mare episod de extincție din istoria Pământului oferă un avertisment pentru prezent. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
Au format unul dintre cele mai iubite cupluri din anii '90. De ce s-au despărțit, de fapt, Cindy Crawford și...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...