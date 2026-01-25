Oana Zamfir, despre cel mai greu moment din viața profesională: „Toată lumea a pornit de la premisa că nu știam cine e Marian Munteanu”

Oana Zamfir, jurnalist de radio și televiziune, a vorbit la emisiunea „La cină”, de la Digi24, cu Ionela Năstase și Adrian Hădean, despre cel mai greu moment din viața profesională. „Nu m-a întrebat nimeni ce s-a întâmplat. Toată lumea a pornit de la premisa că eu nu știam cine e Marian Munteanu,” a povestit jurnalista Digi24.

Întrebată care a fost cel mai greu moment din viața profesională, Oana Zamfir a răspuns, fără să stea pe gânduri, că o gafă din 2015, când se afla la începutul activității jurnalistice, a marcat-o și a povesti ce s-a întâmplat în ziua respectivă.

„Nici măcar nu trebuie să mă gândesc. Marian Munteanu. Știi că nu m-a întrebat nimeni niciodată ce s-a întâmplat atunci? S-a întâmplat că am întrebat un om care nu doar că fusese în Piața Universității, ci a fost emblema, liderul studenților, cel mai vizibil organizator al protestelor și manifestațiilor studențești din Piața Universității din 1990, l-am întrebat dacă a fost în Piața Universității. Nu m-a întrebat nimeni, în schimb în acele zile și nici ani, după ce s-a întâmplat. De ce l-ai întrebat asta? Toată lumea a pornit de la premisa că eu nu știam cine e Marian Munteanu,” spune jurnalista.

„E adevărat că aveam 3 ani la protestele din 13-15/06/1990, la mineriada din '90. Dar asta nu scuză, asta nu însemna că eu automat nu trebuie să știu cine e Marian Munteanu. Explicațiile sunt atât de simple încât s-ar putea să rămâi surprinsă și tu și cei care o să ne urmărească. Eu nu sunt multitasking și dacă este un defect pe care îl am în calitate de jurnalist și cel puțin la TV nu mă ajuta deloc lucrul ăsta este asta, că nu pot să fac mai multe lucruri în același timp. Eu am fost prezentatoarea de știri și omul de televiziune care avea o regulă cu producătorii cu care lucra, închide casca cu mine. Și îmi amintesc perfect ziua de dinaintea zilei în care s-a întâmplat totul, în care se pregătea emisia pentru a 2-a zi, se făcea sumarul, se făceau discuțiile, ce urmează să se întâmple mâine și știam exact că la Parchet urmează să se întâmple ceva mare, că celebrul dosar al Mineriadei care fusese clasat și acum redeschis și urmează să fie puși sub acuzare Ion Iliescu, Virgil Măgureanu, Gelu... N-am cum să uit numele astea, pentru că totul a fost atât de puternic, încât nu uit. Și eram pregătită, intrasem în emisie, ce-i drept, eram în primii 3 ani de emisie TV. Adică nu făcusem rodajul în adevăratul sens al cuvântului. Cred că a fost primul mare breaking news din viața mea, la momentul ăla.

Cu toate astea, cu toate că tremura sufletul în mine și eram perfect conștientă în momentul în care a bubuit breaking news-ul că e ceva mare, ceva important care se întâmplă și că trebuie să fiu foarte atentă, n-o să uit, aveam laptopul deschis în față cu un articol scris de colegii de la site-ul Digi24.ro: „1990, anul care a schimbat lumea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în Joia Neagră”. Și era un paragraf pe care eu îl selectasem cu cursorul mouse-ului: „Marian Munteanu împreună cu un grup de studenți se aflau în subsolul Facultății de Litere”. A bubuit breaking news. Apare Ion Iliescu. Presă, gălăgie, casca uitată deschisă cu mine. Auzeam toată hărmălaia din regie. Tare. Țipau: Oana, zi ceva, zi ceva, ăla-i pe Marian Munteanu prin telefon. Acum!

Am început discuția cu Marian Munteanu. Deci discuția curgea de câteva minute. Perfect în regulă. Cum vedeți decizia de astăzi a procurorilor? Omul spunea. În timp ce el vorbea cu mine prin telefon, eu făceam eforturi supranaturale să disting vocea lui de vocea celorlalți din regie. Și la un moment dat am auzit un țipăt din regie care mi-a spus oprește-l, oprește-l acum. Ion Iliescu zice ceva. Ion Iliescu n-a spus nimic. Din nou a venit o altă indicație din nergie. Acum revin-o la Marian Munteanu. Nici nu mai știam dacă Marian Munteanu mai este cu noi prin telefon. Am aruncat ochiul în laptop, am văzut paragraful „Marian Munteanu se afla în subsolul Facultății de Litere” și formularea mea a fost atât de nefericită. Eu voiam de fapt să-l întreb, ca să scot răspunsul ăsta de la el, unde vă aflați, mai exact, în Piața Universității? Și nu mi-am dat seama că am formulat prost întrebarea. Chiar nu mi-am dat seama pentru că era hărmălaia atât de mare. Mi-am dat seama, am conștientizat că el mi-a pus întrebarea a doua oară, a zis: poftim? Și eu am reluat întrebarea. Și el, evident, așa aș fi răspuns și eu în locul lui, „Am fost și eu pe-acolo,” a povestit Oana Zamfir.

Jurnalista a povestit și despre momentele grele care au urmat.

„Am ieșit din emisie cu sentimentul că am supraviețuit, n-am făcut nicio greșeală. (...) Am primit un mesaj fix când am ieșit din emisie de la o colegă care mi-a spus să nu pui la suflet ce o să citești pe internet. Am coborât în redacție, toată lumea era albă la față, m-a băgat în birou și m-a întrebat direct cum e posibil să nu știi cine e Marian Munteanu. (...) Încercam să spun hei, chiar dacă am 20 și ceva de ani, fiind dintr-o familie în care s-a vorbit despre comuniști și comunism, știam cine e Doina Cornea. De la câțiva ani știam de Marian Munteanu, pentru că la un moment dat s-a cunoscut cu unchiul meu. Știi că ai întrebat asta? M-am blocat. Și ce s-a întâmplat după a fost că am fost nevoită să-mi închid contul de Facebook câteva zile,” a adăugat jurnalista.

