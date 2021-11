Oana Zăvoranu este noua consilieră de imagine a primarului Cristian Popescu Piedone

Oana Zăvoranu este noua consilieră de imagine a primarului Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone. Vedeta se va ocupa de relaţia cu mass-media, în poziția de consilier personal, funcție pentru care nu va fi plătită, potrivit declarațiilor făcute de primar pentru Hotnews.ro.

„Oana nu are o necesitate de bani. Are o experienţă vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani când facea o emisiune la TVR am fost invitatul ei, ne cunoaştem de atunci. Am avut o relaţie foarte frumoasă de-a lungul timpului”, a declarat primarul Cristian Popescu Piedone.

Oana Zăvoranu a făcut anunțul pe rețelele sociale, unde a postat și o serie de fotografii în care apare alături de primarul Sectorului 5, cu mesajul: „În vizită la viitorul meu ŞEF”.

Editor : A.P.