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Video Marii consumatori ar putea fi deconectați pentru a nu supraaglomera rețeaua electrică. Anunțul unui oficial din ministerul Energiei

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retea electrica energie eoliana inalta tensiune
Foto: Getty Images
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Ministerul Energiei convoacă luni marii consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. Companiile ar urma să își mute, voluntar, producția în timpul zilei, pentru a reduce presiunea asupra rețelei în intervalele de seară. Secretarul de stat în ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a explicat la Digi24 că nu exclude varianta deconectării marilor consumatori, în cazul în care criza energetică se va accentua.

Cristian Bușoi, a explicat într-o intervenție pentru Digi24 că luni are loc o reuniune la ministerul Energiei pentru reorientarea activității unor firme pentru a nu supraaglomera rețeaua electrică.

„Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativi, peste 50 mii de megawați/ oră consum. Avem luni la ora 12.00 o reuniune în regim online. Am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură isi pot reorienta activitatea pentru a nu supraaglomera orele de seară”, a explicat acesta. 

În caz contrar, Bușoi a subliniat că există și varianta unei deconectări a marilor consumatori industriali.

„În caz de situație gravă de lipsa de electricitate în sistem există proceduri, un manual, proceduri legale prin care se pot deconecta în primul rând marii consumatori industriali.  Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile ca să nu ajungem acolo. Dar ne-ar ajuta foarte mult și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu-s de vârf

Sunt convins că vor intelege. Pentru că e mai periculos și dificil si dezavantajos pentru ei să-i deconectăm pentru că ca le vor crea probleme. Mai bine facem un program voluntar controlat în care ei își reorientează activitatea sau cei din bandă își reduc consumul”, a conchis Bușoi.

Editor : I.B.

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