Procurorii bucureşteni anchetează, sub acuzaţiile de şantaj şi influenţarea declaraţiilor, un bărbat suspectat că i-a cerut fostului său angajator 600.000 de euro, ameninţându-l că îi împuşcă fiul. Date din anchetă arată că acţiunile bărbatului au avut loc în contextul în care fostul angajator l-a dat în judecată, cerându-i o sumă importantă de bani. Judecătorii sunt aşteptaţi să se pronunţe cu privire la propunerea de arestare preventivă formulată de procurori pe numele inculpatului.

În dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, bărbatul a fost pus sub acuzare pentru şantaj şi influenţarea declaraţiilor.

„La data de 10.06.2026, pe fondul unor resentimente profunde pe care le manifesta faţă de persoana vătămată (administratorul societăţii la care a fost angajat anterior şi pe care o consideră responsabilă pentru dificultăţile sale financiare şi familiale, generate de existenţa unui proces penal declanşat de fostul angajator şi de obligarea sa la plata unor despăgubiri civile într-un cuantum însemnat), folosindu-se de pseudonimul «Boris Marius», pentru a obţine în mod injust un folos patrimonial, inculpatul P.I. a redactat şi a trimis prin serviciul poştal, de la o agenţie situată într-o comună din judeţul Constanţa, o scrisoare de ameninţare prin care i-a solicitat persoanei vătămate să achite, în termen de 20 zile de la primirea corespondenţei, suma de 600.000 de euro, în caz contrar aceasta va avea de suferit, în sensul că îi va împuşca fiul şi va suporta consecinţe vătămătoare, scrisoare pe care persoana vătămată a primit-o în data de 18.06.2026, în timp ce se afla la sediul social al societăţii pe care o administrează şi care i-a produs o stare de temere", se arată într-un comunicat dat publicităţii, luni, de Parchet.

FOTO: Parchetul de pe lângă Judecătoria S2 via News.ro.

Procurorii au stabilit, de asemenea, că, din conţinutul scrisorii trimise fostului angajator, bărbatul l-a atenţionat să ia în serios ceea ce îi cere şi să nu formuleze denunţuri, întrucât atunci când se va elibera o să „treacă direct la fapte”, menţionând apoi că o să-i împuşte fiul, iar, dacă simte că a sesizat fapta de şantaj, o să abandoneze orice plan şi „trece direct la fapte”, întrucât îi urmăreşte de aproximativ 2 ani şi le ştie traseele.

„Din cercetările efectuate a reieşit că inculpatul P.I. figurează ca membru al unei asociaţii de vânătoare şi deţine, în mod legal, două arme letale. Inculpatul P.I. a pregătit şi executat în mod minuţios activitatea infracţională, astfel că în scopul împiedicării identificării sale, acesta a utilizat un pseudonim, a expediat corespondenţa de la un oficiu poştal situat într-o localitate fără nicio legătură cu domiciliul sau activitatea sa obişnuită şi şi-a procurat, anterior expedierii scrisorii, un terminal mobil şi o cartelă SIM nouă, activată exclusiv pentru punerea în executare a planului infracţional. Totodată, terminalul mobil nu a fost utilizat pentru desfăşurarea unor activităţi de comunicare obişnuite, ceea ce relevă că achiziţionarea sa a avut unicul scop de a facilita activitatea infracţională şi de a îngreuna identificarea sa”, au transmis anchetatorii.

Duminică, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a formulat propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile, judecătorul fiind aşteptat să se pronunţe, luni, asupra propunerii.

Editor : B.E.