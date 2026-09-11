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Video Omar Hayssam, cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României, eliberat din închisoare

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Din articol
Cine este Omar Hayssam Dosarul răpirii jurnaliștilor

Omar Hayssam a fost eliberat din închisoare pe motive medicale. Decizia instanţei este definitivă.

El executa o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare, rezultată din contopirea mai multor pedepse. El a efectuat 13 ani de închisoare.

Omar Hayssam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în trei dosare, inclusiv cel al răprii a trei jurnalişti în Irak, a fost eliberat condiţionat de magistraţii Tribunalului Ilfov, decizia instanţei fiind definitivă.

Tribunalul Ilfov a admis, vineri, contestaţia formulată de Omar Hayssam împotriva decizia Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, care îi respinsese cererea de eliberare condiţionată.

Cine este Omar Hayssam

Omar Hayssam este un om de afaceri sirian, naturalizat român, devenit cunoscut publicului drept cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României. Acesta a fost implicat în răpirea a trei jurnaliști români în Irak în anul 2005, un scandal de proporții uriașe care s-a lăsat cu fuga sa din țară în 2006 și extrădarea sa ulterioară în 2013 pentru a-și ispăși pedeapsa.

Hayssam a acumulat mai multe condamnări grele în instanțele din România, pedepsele fiindu-i contopite ulterior într-un maximum de 24 de ani și 4 luni de închisoare. El a fost găsit vinovat pentru următoarele fapte: 

  • Acte de terorism: A fost condamnat la 20 de ani de închisoare după ce s-a dovedit că a fost creierul operațiunii de răpire a jurnaliștilor Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian în Bagdad. Scopul regizat al răpirii era ca Hayssam să poată poza în salvator pentru a scăpa de dosarele economice din țară. 
  • Infracțiuni economice (Dosarul „Manhattan”): A primit o condamnare grea pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și înșelăciune. A fraudat companii românești (precum Bucovina Mineral Water) și a transferat ilegal activele acestora către alte firme fantămă.
  • Înșelăciune și bancrută frauduloasă: Condamnat în dosarul „Volvo” pentru înșelarea unei firme de leasing cu mașini de transport, dar și în dosarul privatizării frauduloase a companiei IPRS Băneasa.
  • Trecerea ilegală a frontierei: A fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru că a fugit ilegal din România în 2006 la bordul unei nave (condusă de armatorul Youssef Mattah), deși se afla sub control judiciar.

Dosarul răpirii jurnaliștilor

În martie 2005, jurnaliştii Marie Jeanne Ion, Sorin Mişcoci şi Ovidiu Ohanesian au fost răpiţi la Bagdad, iar o lună mai târziu autorităţile române îl reţineau pe  Omar Hayssam. Deşi preşedinţia anunţa la acel moment că Hayssam este acuzat de implicare în răpirea jurnaliştilor Marie Jeanne Ion, Sorin Mişcoci şi Ovidiu Ohanesian, la Bagdad, el a fost arestat preventiv pentru infracţiuni economice, într-un alt dosar.

La aproape un an şi o lună de la plasarea lui în arest, instanţa a dispus eliberarea, din motive medicale, la propunerea procurorului Ciprian Nastasiu, cel care ceruse şi arestarea sirianului. Eliberarea a fost cerută pe motiv că starea de sănătate a inculpatului s-a degradat, după o operaţie pentru cancer la colon care a avut loc în 17 ianuarie 2006, la Spitalul Penitenciar Rahova.

În 30 iunie 2006, Hayssam a fugit din România la bordul unei nave, fiind dat în urmărire generală la nivel naţional şi internaţional, în baza unui mandat de arestare preventivă emis în lipsă de către Curtea de Apel Bucureşti, în iulie 2006. Omar Hayssam a fost adus în România în iulie 2013, după şapte ani de la fugă sa din ţară.

 

Editor : Sebastian Eduard

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