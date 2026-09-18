Live TV

Omar Hayssam va fi scos din România când starea de sănătate va permite acest lucru. Ce a decis astăzi Curtea de Apel Bucureşti

Data actualizării: Data publicării:
omar hayssam captura
Omar Hayssam FOTO Captura
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Inspectoratul General pentru Imigrări anunţă, vineri, că a retras dispozitivul de pază şi supraveghere de la spitalul unde este internat Omar Hayssam, după ce Curtea de Apel Bucureşti a anulat decizia de luare în custodie publică. Restul măsurilor au rămas în vigoare, aşa că acesta urmează să fie îndepărtat de pe teritoriul României.

„Ca urmare a Deciziei Curţii de Apel Bucureşti din data de 18 septembrie a.c., prin care a fost anulată ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind dispunerea măsurii custodiei publice faţă de cetăţeanul străin, Inspectoratul General pentru Imigrări a retras dispozitivul de pază şi supraveghere de la unitatea spitalicească”, anunţă, vineri, Inspectoratul General pentru Imigrări.

Instituţia precizează, însă, că punerea în aplicare a măsurilor de îndepărtare de pe teritoriul României continuă, întrucât Decizia de returnare emisă pe numele acestuia rămâne în vigoare.

„Demersurile privind returnarea vor fi derulate în funcţie de evoluţia stării de sănătate a persoanei în cauză, cu respectarea tuturor prevederilor legale”, au precizat oficialii instituţiei citate.

Omar Hayssam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în trei dosare, inclusiv cel al răpirii a trei jurnalişti în Irak, a fost eliberat condiţionat de magistraţii Tribunalului Ilfov în 11 septembrie, decizia instanţei fiind definitivă.

Omar Hayssam a fost preluat de poliţiştii de la Imigrări şi urmează să fie îndepărtat din România, sub escortă, având în vedere că nu este cetăţean român şi nu are reglementat un drept de şedere pe teritoriul ţării.

Încă de la eliberare el este internat în spital, iar până vineri a fost supravegheat şi păzit.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureşan
1
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
nicusor dan diplomati 2
4
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
5
Mesaj cu simboluri al lui George Simion, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu votăm...
FOTO Decizie total neașteptată: Romina Gingașu a șters tot ”cu buretele” și a lăsat doar ȘAPTE cuvinte
Digi Sport
FOTO Decizie total neașteptată: Romina Gingașu a șters tot ”cu buretele” și a lăsat doar ȘAPTE cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gavel and scale of justice
Înalta Curte a amânat pentru a șasea oară pronunțarea deciziei în dosarul privind restanţele salariale ale magistraţilor
un țântar pe piele
Când ar trebui să mergem la spital dacă avem simptome asociate virusului West Nile. Explicațiile doctorului Adrian Marinescu
hayssam eliberat duba
Primele imagini cu teroristul Omar Hayssam la ieșirea din penitenciar. Unde va sta până când va fi extrădat
Spitalul Bagdasar Arseni din Bucuresti.
Criză de materiale sanitare la Spitalul „Bagdasar Arseni” din Bucureşti. Asistenta-șefă: „Am ajuns la fundul sacului”
omar hayssam-1
Omar Hayssam, cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României, eliberat din închisoare
Recomandările redacţiei
siegfried muresan profimedia
Ce a răspuns premierul desemnat Siegfried Mureșan, întrebat dacă a...
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
Șansa României odată cu reconfigurarea forțelor SUA în Europa: C...
sigla PNL inquam george calin
Premier fără ambiții de partid: Mureșan explică de ce nu va participa...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Grindeanu vrea să tragă la răspundere Fitch. „Să vedem în ce măsură...
Ultimele știri
Ședință privind revizuirea desfășurării trupelor SUA în Europa. Purtător de cuvânt al NATO: „Alianţa continuă să se consolideze”
Pierderile săptămânale ale Rusiei depășesc 10.000 de soldați, pentru a treia săptămână consecutivă. „E mai mult decât pot recruta”
„Pur și simplu nu știm”. JP Morgan se confruntă cu dificultăți în a anticipa prețurile petrolului pe fondul războiului SUA-Iran
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Fanatik.ro
Emerllahu, transfer la FCSB: impresarul confirmă discuții informale cu Becali și MM Stoica
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
„Este ultimul la toate antrenamentele! Dacă el mănâncă cinci fripturi și vrea să joace fotbal…” Valeriu...
Adevărul
Supertunelul care spulberă, după 52 de ani, recordul Transfăgărășanului. Tunelul Holdea vede lumina din...
Playtech
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de...
Digi FM
Ce puști adorabil e fiul actriței Anca Dumitru! Bucle, ochi mari și verzi, Levi e "darul divin" al părinților...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Rusia! Cum a fost numită la Moscova, după ce a decis să ”trădeze”
Pro FM
Theo Rose a răbufnit după mesajele urâte despre fiul ei: "Am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, de nerecunoscut pe străzile din Los Angeles. Schimbare majoră de imagine la 50 de ani
Adevarul
Ce ascunde noua desemnare de premier. Analist: „Săptămâna viitoare avem testul suprem”
Newsweek
Casa de Pensii, acuzată că a recalculat greșit milioane de pensii. Cine sunt vinovați pentru dezastru?
Digi FM
Florin Negruțiu: Protestul oierilor a fost deturnat de extremiști, iar la Cotroceni guvernează regula...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 semne de glicemie mare care pot apărea la unghii. Medicii spun când e cazul să te îngrijorezi
Digi Animal World
Un cal a terorizat traficul pe autostradă și a sfidat polițiștii. A fost nevoie de motociclete și cowboy...
Film Now
A moștenit șarmul părinților ei. Stella, fiica lui Antonio Banderas, apariție răvășitoare alături de tatăl...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...