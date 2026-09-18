Omar Hayssam va fi scos din România când starea de sănătate va permite acest lucru. Ce a decis astăzi Curtea de Apel Bucureşti

Inspectoratul General pentru Imigrări anunţă, vineri, că a retras dispozitivul de pază şi supraveghere de la spitalul unde este internat Omar Hayssam, după ce Curtea de Apel Bucureşti a anulat decizia de luare în custodie publică. Restul măsurilor au rămas în vigoare, aşa că acesta urmează să fie îndepărtat de pe teritoriul României.

„Ca urmare a Deciziei Curţii de Apel Bucureşti din data de 18 septembrie a.c., prin care a fost anulată ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind dispunerea măsurii custodiei publice faţă de cetăţeanul străin, Inspectoratul General pentru Imigrări a retras dispozitivul de pază şi supraveghere de la unitatea spitalicească”, anunţă, vineri, Inspectoratul General pentru Imigrări.

Instituţia precizează, însă, că punerea în aplicare a măsurilor de îndepărtare de pe teritoriul României continuă, întrucât Decizia de returnare emisă pe numele acestuia rămâne în vigoare.

„Demersurile privind returnarea vor fi derulate în funcţie de evoluţia stării de sănătate a persoanei în cauză, cu respectarea tuturor prevederilor legale”, au precizat oficialii instituţiei citate.

Omar Hayssam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în trei dosare, inclusiv cel al răpirii a trei jurnalişti în Irak, a fost eliberat condiţionat de magistraţii Tribunalului Ilfov în 11 septembrie, decizia instanţei fiind definitivă.

Omar Hayssam a fost preluat de poliţiştii de la Imigrări şi urmează să fie îndepărtat din România, sub escortă, având în vedere că nu este cetăţean român şi nu are reglementat un drept de şedere pe teritoriul ţării.

Încă de la eliberare el este internat în spital, iar până vineri a fost supravegheat şi păzit.

Editor : Sebastian Eduard