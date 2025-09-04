Un băiat român de doar 6 ani este prins într-un scandal internațional între mama româncă și tatăl, fost soldat american. Mama acuză că băiatul a fost luat cu forța și dus în Italia, unde locuiește tatăl său. Bărbatul susține că a acționat în baza unei hotărâri judecătorești, potrivit publicației italiene Corriere della Sera.

Momentul în care copilul este luat a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar imaginile au fost publicate de Corriere della Sera. Bărbatul îl ia pe copil în brațe și fuge, urmat de mama acestuia. Totul s-ar fi întâmplat în vara anului trecut.

Jurnaliștii italieni scriu că tatăl băiatului, fost soldat american, ar fi pus la cale o întreagă operațiune pentru a-și duce copilul înapoi în Italia. Ar fi angajat un veteran britanic specializat în recuperarea copiilor din străinătate, o agenție de detectivi particulari și un instructor de zbor. Toate acestea l-ar fi costat 40.000 de euro, potrivit publicației italienie.

Băiatul ar fi fost dus cu o mașină până la un aeroport din Bulgaria, iar de acolo cu un avion privat în Italia, unde locuiește de 1 an cu tatăl său și noua partenera de viață a acestuia.

Mama copilului, româncă, spune că s-a întors în vara anului trecut cu băiatul în țară din rațiuni financiare. După divorț nu mai avea cum să se întrețină în Italia. Femeia invocă și o decizie a unei instanțe din peninsulă, care a decis ca băiatul să rămână cu ea, în casa în care locuiau cu toții, ca familie, dar din care a fost evacuată după divorț.

Tatăl invocă o a doua decizie a tribunalului italian, care îi încredințează în mod exclusiv minorul.

Mama îl poate vedea acum prin apel video și o dată pe săptămână în prezența asistenților sociali.

