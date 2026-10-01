Operațiune de căutare a unui bărbat în Lacul Bentu Mare, după ce s-a răsturnat cu mașina în apă

Pompierii intervin pentru căutarea și salvarea unei persoane în Lacul Bentu Mare, din zona Bălții Ialomiței, după ce aceasta s-ar fi răsturnat cu autoturismul în apă și nu ar mai fi reușit să iasă la suprafață, informează, joi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița.

'Din relatările martorilor, acesta s-ar fi răsturnat cu mașina în lac și nu a mai putut să iasă la suprafață. Se intervine cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o barcă pneumatică, un APIC, un echipaj SAJ. De asemenea, s-a solicitat sprijinul scafandrilor de la ISU B-IF', informează ISU Ialomița.

De asemenea, ISU Ialomița a solicitat sprijinul scafandrilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, care se deplasează la locul intervenției.

'La fața locului se deplasează și prim-adjunctul inspectorului-șef al ISU Ialomița. Misiunea este în desfășurare', precizează ISU Ialomița.

Editor : A.P.