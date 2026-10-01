Live TV

Operațiune de căutare a unui bărbat în Lacul Bentu Mare, după ce s-a răsturnat cu mașina în apă

Data publicării:
pompieri
Pompierii intervin pentru căutarea și salvarea unei persoane în Lacul Bentu Mare. Foto: ISU Ialomita
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pompierii intervin pentru căutarea și salvarea unei persoane în Lacul Bentu Mare, din zona Bălții Ialomiței, după ce aceasta s-ar fi răsturnat cu autoturismul în apă și nu ar mai fi reușit să iasă la suprafață, informează, joi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița.

'Din relatările martorilor, acesta s-ar fi răsturnat cu mașina în lac și nu a mai putut să iasă la suprafață. Se intervine cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o barcă pneumatică, un APIC, un echipaj SAJ. De asemenea, s-a solicitat sprijinul scafandrilor de la ISU B-IF', informează ISU Ialomița.

De asemenea, ISU Ialomița a solicitat sprijinul scafandrilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, care se deplasează la locul intervenției.

'La fața locului se deplasează și prim-adjunctul inspectorului-șef al ISU Ialomița. Misiunea este în desfășurare', precizează ISU Ialomița.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
3
Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din...
Traian Băsescu saluta cu mana
4
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233...
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
Digi Sport
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident
Un șofer a murit carbonizat, după ce mașina s-a ciocnit cu un TIR şi a luat foc. Traficul rutier pe DN 3, blocat pe ambele sensuri
Autocar accident Bavaria
Un autocar cu 50 de turiști străini s-a răsturnat pe o autostradă din Germania. Doi pasageri au murit și mai mulți sunt grav răniți
Masina CJ
Accident la 140 km/h în Cluj-Napoca. Imagini filmate cu câteva clipe înainte de tragedia de la podul IRA
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un fost procuror-șef al DIICOT a fost condamnat definitiv la un an de închisoare și 80.000 de lei amendă. Care sunt faptele din dosar
Scuter
Ialomița. O fetiță de doar 3 ani a murit în urma unui accident de scuter. Imagini cu un puternic impact emoțional
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Surse: Două variante de Guvern revin în prim-plan după condiția pusă...
United,States,Of,America,And,Romania's,Flags,Are,Seen,During
Cum este percepută România de investitorii americani. Corupția și...
800484473_1074301132159849_4750143618637553002_n
De ce s-a blocat TollRo după lansare. CNAIR: „Sistemele antispam ale...
nicusor dan gala repatriot
Nicușor Dan: „România a progresat în 20 de ani”. Mesaj pentru românii...
Ultimele știri
Transportatorii avertizează că problemele TollRo afectează economia României: camioanele sunt oprite, iar livrările întârzie
Jandarmeria Capitalei a dat 32 de amenzi de aproape 38.000 de lei susținătorilor lui Călin Georgescu
Rușii ar fi pierdut moaștele Sfântului trimise de Putin pe front pentru victorie, în timp ce fugeau de armata ucraineană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din octombrie 2026 pentru fiecare zodie. Data pe care trebuie să o încercuiești în...
Cancan
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină...
Fanatik.ro
Spania, lecție pentru fotbalul românesc! Ce s-a întâmplat după ce ibericii au învins România U21 în urmă cu 7...
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
Titular pentru România în Polonia, apoi transfer de milioane în Bundesliga sau Serie A? Hagi a vorbit public...
Adevărul
Cine este pilotul erou care a salvat 174 de oameni după ce a fost înjunghiat de copilot: gestul care a...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
Pro FM
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, la doi ani și jumătate după ce au lăsat Bucureștiul pentru viața la sat: "Noi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita asiatică. Prima apariție publică a celor doi a fost în urmă cu...
Adevarul
Remus Pricopie: Nu este exclus ca și alți parlamentari să voteze pentru suspendarea președintelui
Newsweek
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu anunță că pensiile vor crește. Probabil, se gândesc la procente diferite
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce te simți mai obosit toamna, chiar dacă dormi suficient. 5 explicații ale specialiștilor în somn
Digi Animal World
Elio, un câine poliţist din Italia, a descoperit 1 milion de euro, bani ascunşi în două valize. VIDEO
Film Now
Fiul lui Superman, diagnosticat cu un cancer rar la doar 34 de ani. Semnul observat la duș, la trei luni de...
UTV
Victoria Lungu a izbucnit în lacrimi la cununia fiicei sale. Ce s-a întâmplat pe scările de la Starea Civilă