Live TV

Operațiune de salvare dificilă în Hunedoara: Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată, la Măgura Uroiului

Data publicării:
parapantist
Foto cu caracter ilustrativ: Prodimedia

Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, la Măgura Uroiului, judeţul Hunedoara, după o aterizare forţată. El se află la o înălţime de circa 20 de metri. Mai multe echipaje de intervenţie se deplasează la locul incidentului.

Potrivit ISU Hunedoara, un parapantist a aterizat forţat şi a rămas agăţat într-o stâncă, la o înălţime de aproximativ 20 de metri, la Măgura Uroiului.

”Acesta este conştient şi acuză dureri lombare, fără traumatisme vizibile”, a transmis ISU.â

Acolo se deplasează un echipaj de alpinişti din cadrul ISU Hunedoara, SMURD-Detaşamentul Deva, SAJ, respectiv un echipaj din cadrul Salvamont.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Village, Wallachia, Romania
1
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
2
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
3
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
4
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
harta ucraina razboi
5
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump...
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
Digi Sport
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Staff members set up the stage ahead of the US-Russia summit on Ukraine with US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage
Summit în Alaska. Donald Trump a aterizat. „Vreau să văd rapid o...
Volodimir Zelenski
Zelenski, înainte de întâlnirea Trump-Putin: „În ziua negocierilor...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la...
SPefn7Q-clYEzyoY-ezgif.com-optimize
Ucrainenii susțin că un lunetist al Kievului a stabilit un nou...
Ultimele știri
Ce documente a studiat Putin în zborul spre Alaska, înaintea întâlnirii cu Donald Trump
Un turist dat dispărut în Sinaia a fost găsit mort într-o râpă
Un tren a deraiat în sudul Danemarcei. Mai multe persoane au fost rănite, operațiunea de salvare este în curs
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
parapantist blocat între firele de curent
Un parapantist a rămas suspendat între firele de curent, în apropierea masivului Retezat
toma coconea
Experiență extremă, povestită de parapantistul Toma Coconea: Intram în hipotermie. Am luat o piatră și mi-am dat cu ea în cap
pirte-dragos-3-728x336
Parapantist ucis de aparatul de zbor
imagini parapanta
MARAMUREŞ. Accident mortal de parapantă lângă pârtia de la Borşa
PARAPANTA N19 (flip) agerpres_3403640
Parapantiști români, confundaţi cu militari din trupele de elită
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Fanatik.ro
Virusul ucigaș care „frânge” corpul din interior. Care sunt simptomele și cum poți să te protejezi
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Aeronava electrică și solară care a atins o înălţime istorică. SolarStratos a reușit să bifeze un record...
Adevărul
Summitul din Alaska și iluzia puterii. „Marea ambiție a lui Putin se clatină. Rusia este blocată, armata...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Frumoasa lor prietenie, lăudată de fani. Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan. „Unul dintre cei mai...
Digi Sport
Florinel Coman, OUT!
Pro FM
„Norocoasă”. Cum arată o petrecere organizată de Dua Lipa. Prieteni, dans până la 6 dimineața, costume de...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Incredibila poveste a soldatului japonez care a luptat 30 de ani după încheierea războiului. Ordinul primit...
Newsweek
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
Digi FM
Prinţesa Anne, la 75 de ani. Povestea de viață a singurei fiice a regretatei regine Elisabeta a II-a. Sora...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Harrison Ford, declarații rare după ce a împlinit 83 de ani: „Anii îți iau forța, dar îți dau profunzime. Nu...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...