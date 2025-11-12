Operațiunea de salvare a unui ucrainean în Munții Maramureșului, începută la marți noapte, a fost suspendată de salvamontiști după 7 ore de căutări. Bărbatul nu a fost găsit în zona indicată de prietenii săi care au alertat salvamontiștii, spunând că este rănit și nu se mai poate deplasa. Coordonatele oferite de aceștia nu au putut fi verificate, deoarece tânărul avea telefonul închis.

„Operațiune de căutare salvare a Salvamont Maramureș în zona vf Pop Ivan începută la miezul nopții pentru găsirea și extragerea unui cetățean ucrainean care din e-mailurile disperate trimise de aparținători autorităților române anunțau că acesta este rănit și nu se mai poate deplasa. Tot acești aparținători au oferit echipelor de salvare niște coordonate care nu au putut fi verificate fiindcă ucraineanul avea telefonul închis”, arată postarea de pe pagina de Facebook a Salvamont Maramureș.

Salvamontiștii au încercat, împreună cu cei de la poliția de frontieră Valea Vișeului, să îl găsească pe tânăr, însă operațiunea a fost oprită după 7 ore de căutare.

„Ținând cont de condițiile meteo din munte, frig, zăpadă și ninsori care au fost anunțate de către meteo, salvatorii montani ai Salvamont Maramureș, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș împreună cu colegii de la Poliția de frontieră Valea Vișeului, structura a ITPF Sighetu Marmației au urcat sus în m-ții Maramureșului pentru a-l caută și găsi pe tânăr și a-i acordă primul ajutor.

Operațiunea a început acum mai bine de 7 ore, salvatorii montani ajungând la coordonatele primite unde nu era nici urmă de ucrainean. Salvatorii montani au suspendat operațiunea de salvare până la noi indicii”, mai arată sursa citată.

