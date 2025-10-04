Live TV

Operațiune de salvare periculoasă pe munte. Patru turiști din Plonia au fost salvați de jandarmi după o operațiune de cinci ore

Turiștii polonezi au fost salvați după cinci ore FOTO Captură Video
Turiștii polonezi au fost salvați după cinci ore FOTO Captură Video

Patru cetăţeni din Polonia au rămas blocaţi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona montană de la limita judeţelor Hunedoara - Vâlcea - Alba. La operațiune au intervenit jandarmii montani din Hunedoara și Vâlcea, iar turiștii au fost salvați după o operațiune de cinci ore.

„Un apel 112, ora 00.10, anunţa faptul că 4 cetăţeni polonezi au rămas blocaţi în zona montană, la o altitudine de 1900 - 2000 de metri, într-un gol alpin, zona numită Plaiul Muierii. În urma apelului Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara a activat echipa de intervenţie montană din cadrul Detaşamentului 3 Jandarmi Lupeni. Jandarmii montani şi un echipaj din cadrul Salvamont Parâng au început deplasarea spre zona indicată, una din persoanele rătăcite reuşind să transmită coordonatele GPS. De asemenea I.J.J. Vâlcea a transmis un echipaj de jandarmi înspre zona indicată prin coordonatele GPS”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara.

Potrivit sursei citate, în aproximativ 2 ore echipajele de salvare, jandarmi montani din Hunedoara şi Vâlcea, împreună cu Salvamont Parâng, au ajuns la cei 4 cetăţeni de naţionalitate poloneză. Aceştia nu aveau nevoie de îngrijiri medicale.

Salvatorii şi cei 4 turişti au început deplasarea în siguranţă spre Petroşani, intervenţia fiind finalizată cu succes în jurul orelor 05.00.

