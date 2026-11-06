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Operaţiunea JUPITER: 277 de percheziţii domiciliare au loc la nivel naţional, în dosare cu prejudicii cumulate de 25 de milioane de lei

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Pentru a cincea zi consecutiv, poliţiştii şi procurorii din mai multe judeţe ale ţării, ar şi din Capitală, fac percheziţii, în cadrul Operaţiunii JUPITER 6. 277 de percheziţii sunt efectuate, fiind vizate 29 de persoane care vor fi duse la audieri şi se cată probe în zeci de dosare, al cărui prejudiciu este estimat la peste 25 de milioane de lei.

„În cursul zilei de astăzi, 6 noiembrie 2026, în cadrul Operaţiunii JUPITER 6, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, au loc simultan, la nivel naţional, 277 de percheziţii domiciliare, fiind puse în executare 29 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară”, anunţă, vineri dimineaţă, Parchetul General, potrivit News.ro.

Cercetările efectuate în legătură cu cele 53 de acţiuni operative de astăzi, vizează o gamă largă de infracţiuni, printre care evaziunea fiscală, spălarea banilor, infracţiunile de mediu, delapidarea, abuzul în serviciu, frauda informatică, camăta, înşelăciunea, punerea în circulaţie a produselor contrafăcute, furtul calificat, tăinuirea, proxenetismul, ameninţarea, tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovirea sau alte violenţe, violarea de domiciliu, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, precum şi infracţiunile silvice.

În urma investigaţiilor efectuate în dosarele penale vizate au fost identificate prejudicii totale de 25.254.806 lei.

„O componentă importantă a operaţiunii o reprezintă combaterea infracţionalităţii economico-financiare şi recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului de stat şi patrimoniului persoanelor fizice şi juridice. În acest sens, sunt investigate activităţi de evaziune fiscală, nedeclararea veniturilor, neplata obligaţiilor fiscale şi însuşirea ilegală a unor sume de bani, precum şi operaţiuni suspectate de spălare a banilor”, au precizat procurorii.

Totodată, sunt vizate fapte de înşelăciune şi fraudă informatică, prin care ar fi fost prejudiciate societăţi comerciale, inclusiv prin plasarea unor comenzi fictive şi solicitarea nejustificată a restituirii contravalorii unor produse. Cercetările vizează şi comercializarea unor articole vestimentare şi încălţăminte susceptibile a fi contrafăcute, prin intermediul platformelor de socializare.

O atenţie deosebită este acordată combaterii infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor.

Investigaţiile vizează, de asemenea, fapte care aduc atingere mediului şi patrimoniului natural, fiind cercetate activităţi ilegale de dezmembrare a autovehiculelor, abandonarea şi incendierea deşeurilor, precum şi transportul şi comercializarea materialului lemnos fără provenienţă legală. Totodată, sunt investigate tăieri ilegale şi furturi de arbori, inclusiv prin utilizarea unor avize de însoţire a materialului lemnos care ar conţine date nereale.

Pe lângă aceste fapte, sunt desfăşurate cercetări privind furturi de combustibil şi acumulatori auto, racordări clandestine la reţeaua de energie electrică, activităţi de cămătărie şi proxenetism, precum şi infracţiuni de ameninţare, violenţă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, în contextul unor conflicte între mai multe persoane

„Totodată, acţiunile operative presupun punerea în executare a unor mandate de aducere, ridicarea bunurilor şi înscrisurilor relevante pentru cauzele instrumentate, audierea persoanelor vizate şi administrarea probatoriului necesar soluţionării dosarelor penale. Activităţile desfăşurate urmăresc identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea participaţiei şi a răspunderii penale a fiecăreia, identificarea bunurilor şi valorilor provenite din activităţi infracţionale, precum şi recuperarea prejudiciilor şi prevenirea unor noi fapte de natură penală”, a mai transmis Parchetul General.

Editor : B.E.

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