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Operațiunea Jupiter: sute de percheziții în București și în mai multe județe, în 91 de dosare. Ce infracțiuni sunt investigate

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Operațiunea „Jupiter” continuă în mai multe județe. Foto: Poliția Română
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Aproape 400 de percheziţii domiciale desfăşurate în cadrul al 91 de dosare au loc joi, în cea de a patra zi a Operaţiunii Jupiter, desfăşurată de Parchetul ICCJ şi de IGPR. Printre infracţiunile vizate se află evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înşelăciunea, abuzul în serviciu, gestiunea frauduloasă, falsul şi uzul de fals, falsul informatic, proxenetismul, furtul şi furtul calificat, tentativa la omor, agresiunea sexuală asupra minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, iar prejudiciile identificate depăşesc 33 de milioane de lei.

„În cursul zilei de astăzi, 5 noiembrie 2026, în cadrul Operaţiunii „JUPITER”, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, sunt desfăşurare 91 de acţiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în aplicare 397 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară. Cercetările vizează o gamă largă de infracţiuni, printre care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înşelăciunea, abuzul în serviciu, gestiunea frauduloasă, falsul şi uzul de fals, falsul informatic, proxenetismul, furtul şi furtul calificat, tentativa la omor, agresiunea sexuală asupra minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, tăinuirea, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, infracţiunile la regimul produselor accizabile, tăierea ilegală şi furtul de arbori, infracţiunile la regimul deşeurilor”, precizează anchetatorii, potrivit News.ro.

În urma investigaţiilor efectuate în dosarele penale vizate au fost identificate prejudicii de peste 33.090.760 lei.

„O componentă importantă a operaţiunii o reprezintă combaterea infracţionalităţii economico-financiare şi recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului de stat şi patrimoniului persoanelor fizice şi juridice. În acest sens, sunt vizate identificarea bunurilor şi valorilor provenite din activităţi infracţionale, indisponibilizarea acestora şi instituirea măsurilor asigurătorii necesare pentru garantarea recuperării prejudiciilor”, menţionează Parchetul ICCJ.

Totodată, o atenţie deosebită este acordată combaterii infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor. În mai multe cauze penale sunt cercetate persoane care ar fi achiziţionat sau ar deţine fără drept arme şi muniţii neletale supuse autorizării, prin intermediul comenzilor online, precum şi persoane suspectate de deţinerea ilegală a unor arme letale.

Investigaţiile vizează, de asemenea, fapte care aduc atingere mediului şi patrimoniului natural, fiind cercetate activităţi ilegale de gestionare şi eliminare a deşeurilor, dezmembrări auto fără autorizaţie, transportul şi abandonarea deşeurilor, precum şi tăierea ilegală şi furtul de arbori.

„Pe lângă percheziţiile domiciliare, acţiunile operative implică punerea în executare a unor mandate de aducere, audierea persoanelor citate şi aplicarea unor sechestre asigurătorii asupra bunurilor şi valorilor identificate în cadrul cercetărilor. Activităţile desfăşurate urmăresc administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzelor, identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea participaţiei şi a răspunderii penale a fiecăreia, precum şi identificarea şi destructurarea mecanismelor infracţionale utilizate pentru comiterea faptelor”, menţionează Parchetul ICCJ.

Editor : B.E.

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