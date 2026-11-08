Operațiunea JUPITER: Zeci de mașini de lux, în valoare de aproape 3 milioane de euro, au fost ridicate la Galați

Poliţiştii din Galaţi au ridicat, duminică, în urma unor percheziţii făcute la locuinţele unor persoane suspectate de spălare a banilor, 35 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 2.800.000 euro. Potrivit anchetatorilor, în ultimii patru ani, suspecţii cumpărau maşinile de lux cu bani proveniţi din infracţiuni şi le înmatriculau pe numele unor rude sau apropiaţi, prejudiciul creat depăşind trei milioane de euro. La percheziţii, poliţiştii au mai ridicat 300.000 de lei, o armă neletală, înscrisuri şi alte mijloace de probă.

Poliţia Română informează că poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, sub supravegherea şi îndrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, au făcut la data de 8 noiembrie 2026, în cadrul operaţiunii JUPITER, 25 de percheziţii domiciliară, în judeţul Galaţi, la domiciliile unor persoane, pentru administrarea probelor în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru infracţiunea de spălare a banilor.

„Din cercetările efectuate, a reieşit că, în perioada 2022 – 2026, persoanele în cauză ar fi folosit sume de bani, provenite din activităţi infracţionale, pentru achiziţionarea unor autoturisme de lux, pe care ulterior le-ar fi înmatriculat pe numele unor rude sau persoane apropiate. Prin acest mecanism, persoanele în cauză ar fi urmărit ascunderea sau disimularea provenienţei ilicite a fondurilor utilizate, precum şi a identităţii beneficiarilor reali ai bunurilor achiziţionate, prin înregistrarea acestora pe numele unor terţe persoane, pentru a crea aparenţa unei provenienţe legale a bunurilor”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, prejudiciul estimat în cauză depăşeşte 3.000.000 de euro.

În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au descoperit şi ridicat aproximativ 300.000 de lei, o armă neletală, înscrisuri şi alte mijloace de probă relevante pentru soluţionarea cauzei.

Totodată, au fost ridicate 35 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 2.800.000 euro, în scopul continuării cercetărilor şi dispunerii măsurilor legale care se impun.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi continuă cercetările, sub îndrumarea şi supravegherea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.

La percheziţii, poliţiştii au fost sprijiniţi de echipe de intervenţie ale Serviciului pentru Acţiuni Speciale, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi şi Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

Editor : A.P.