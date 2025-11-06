Live TV

Video Opt percheziții la un grup de firme din domeniul furnizării de energie electrică: suspiciuni de înșelăciune și manipulare a pieței

Data publicării:
contor energie electrica
Foto: GettyImages

Opt dintre perchezițiile care sunt în desfășurare joi dimineață în cadrul operațiunii Jupiter vizează un un grup de furnizare a energiei electrice asupra căruia există suspiciuni de înșelăciune și spălare a banilor, precum și de manipulare a pieței energiei în anul 2022, în vederea obținerii unor sume importante de bani de la bugetul de stat, prin schema de compensare a prețului energiei electrice, transmite Digi24.

 

Jurnalista Digi24 Andreea Georgescu transmite că surse din anchetă spun că este vorba despre mai multe societăți. Patru societăți din cadrul unui grup care făceau tranzacții cu energie între ele, revindeau practic cantități importante de energie electrică între societățile din grup, astfel încât să ducă la o creștere artificială, chiar și de șase-opt ori, a prețului energiei electrice, astfel încât factura decontată apoi de la bugetul de stat să crească.

Anchetatorii dau și câteva exemple: una dintre firme ar fi decontat în perioada mai-septembrie 2022 o sumă de peste 200 de milioane de lei, în timp ce o alta ar fi decontat în jur de 300 de milioane de lei.

Calculele făcute de anchetatori în timpul investigației arată că una dintre firme nu ar fi putut să deconteze mai mult de 100 de milioane de lei, dacă nu ar fi fost făcute aceste operațiuni de manipulare a pieței energiei electrice.

Conform anchetatorilor, este vorba și despre o mutare artificială a consumatorilor între societăți, astfel încât, de asemenea, să se ajungă la o creștere artificială a decontului către bugetul de stat și, de asemenea, la o influențare a pieței energiei. 

Procurorii caută documente la sediile acestor societăți comerciale.

Digi24 a încercat să ia legătura cu reprezentanții companiei implicate pentru obținerea unui punct de vedere în legătură cu aceste suspiciuni pe care le au procurorii de la Parchetul General.

În trecut, și Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a dat sancțiuni în privința acestor firme legate de modul în care au acționat în relația cu consumatorii finali. Conform ancheteoi, unii clienți, în procesul acesta de mutare artificială între societăți, ar fi rămas pur și simplu fără energie electrică de pe o zi pe alta.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
primar in calduri
2
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan nato (2)
Nicușor Dan, la NATO Industry Forum 2025: Ameninţările ne amintesc că...
primarul din fundulea
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile...
cos de cumparaturi
Surse: Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, mai...
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
Experiment Digi24: cum trăiesc românii după valul de scumpiri...
Ultimele știri
Prostată mărită? Cum poate fi păstrată continența și funcția sexuală
Statele Unite au readus în Coreea de Sud bateriile Patriot mutate temporar în Orientul Mijlociu
Profesor de canto din București, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani. Bărbatul preda și la Craiova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
politisti inarmati la perchezitii
Operaţiunea JUPITER – Peste 300 de percheziţii au loc joi în dosare cu un prejudiciu total de peste 220 de milioane de lei
561080148-1288879786603334-7483966386588729698-n
Operaţiunea Jupiter: Percheziţii în Bihor şi Cluj într-un dosar de evaziune fiscală și comerț ilegal cu motorină. Cât este prejudiciul
576750602-1288879733270006-3104295048385439642-n
Percheziţii la persoane suspectate de comerţ și incendiere ilegală de deşeuri, în Dâmbovița și Ilfov. Anunțul Ministerului Mediului
girofarul unei masini de politie
Un edil din Cluj a fost reținut după ce a plecat acasă cu un televizor și un laptop plătite din banii primăriei
Screenshot 2025-11-05 082203
Operațiunea JUPITER, în a treia zi: 267 de percheziții care vizează 118 persoane pentru infracțiuni economico-financiare
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Genuflexiuni sau genoflexiuni? Care este forma corectă, de fapt
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”