Opt dintre perchezițiile care sunt în desfășurare joi dimineață în cadrul operațiunii Jupiter vizează un un grup de furnizare a energiei electrice asupra căruia există suspiciuni de înșelăciune și spălare a banilor, precum și de manipulare a pieței energiei în anul 2022, în vederea obținerii unor sume importante de bani de la bugetul de stat, prin schema de compensare a prețului energiei electrice, transmite Digi24.

Jurnalista Digi24 Andreea Georgescu transmite că surse din anchetă spun că este vorba despre mai multe societăți. Patru societăți din cadrul unui grup care făceau tranzacții cu energie între ele, revindeau practic cantități importante de energie electrică între societățile din grup, astfel încât să ducă la o creștere artificială, chiar și de șase-opt ori, a prețului energiei electrice, astfel încât factura decontată apoi de la bugetul de stat să crească.

Anchetatorii dau și câteva exemple: una dintre firme ar fi decontat în perioada mai-septembrie 2022 o sumă de peste 200 de milioane de lei, în timp ce o alta ar fi decontat în jur de 300 de milioane de lei.

Calculele făcute de anchetatori în timpul investigației arată că una dintre firme nu ar fi putut să deconteze mai mult de 100 de milioane de lei, dacă nu ar fi fost făcute aceste operațiuni de manipulare a pieței energiei electrice.

Conform anchetatorilor, este vorba și despre o mutare artificială a consumatorilor între societăți, astfel încât, de asemenea, să se ajungă la o creștere artificială a decontului către bugetul de stat și, de asemenea, la o influențare a pieței energiei.

Procurorii caută documente la sediile acestor societăți comerciale.

Digi24 a încercat să ia legătura cu reprezentanții companiei implicate pentru obținerea unui punct de vedere în legătură cu aceste suspiciuni pe care le au procurorii de la Parchetul General.

În trecut, și Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a dat sancțiuni în privința acestor firme legate de modul în care au acționat în relația cu consumatorii finali. Conform ancheteoi, unii clienți, în procesul acesta de mutare artificială între societăți, ar fi rămas pur și simplu fără energie electrică de pe o zi pe alta.

