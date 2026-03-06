După protestele de stradă de la începutul anului, împotriva majorărilor de taxe și impozite, localnicii din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, primesc o veste bună: acestea vor fi reduse la minimum. Autoritățile locale vor să profite astfel de portița lăsată de guvernanți în Ordonanța de Urgență a majorărilor. Măsurile ar trebui să fie adoptate, săptămâna viitoare, în ședința de Consiliu Local. Localnicii se bucură, însă mulți dintre ei sunt încă sceptici și așteaptă votul final.

Vestea a fost primită cu bucurie de locuitori, care se temeau că vor fi nevoiți să renunțe la cele necesare ca să își poată plăti dările.

„Au fost ceva mitinguri și așteptăm rezultatele. Mai mărește, mai scade... N-am plătit”, spune o localnică din Sfântu Gheorghe.

„625 de lei pentru casă și mașină. Nu știu dacă se reduce, nu prea sper. Bine ar fi să se reducă, dar nu cred”, e de părere altcineva.



„Orice ban economisit e un lucru bun! Acum, dacă e oportun pentru primărie sau pentru localitate, mai vedem”, spune un localnic.

„E suficient. Bine, depinde de cât o să fie, o să vedem. Diferența de bani o s-o lăsăm pentru anul viitor”, concluzionează altcineva.

„Locuitorii din Sfântu Gheorghe, care au plătit deja impozitele pentru 2026, vor putea primi înapoi diferența de bani printr-o cerere formulată, după adoptarea noilor impozite. Altfel, suma va fi compensată cu alte obligații fiscale”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.



Măsurile ar trebui să fie adoptate săptămâna viitoare, într-o ședință de consiliu local.

„Pe lângă reducerile cuprinse în Ordonanță, care sunt valabile la nivel național, adică 15% reducere la clădirile mai vechi de 50 de ani și 25% reducere la clădirile mai vechi de 100 de ani, primăria va reduce la minim impozitele pe autoturismele persoanelor fizice și juridice, iar în cazul impozitelor pe teren, pentru persoanele juridice, care din cauza modificărilor de la finalul anului trecut crescuse destul de mult, acolo primăria a decis reducerea cotelor adiționale”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sfântu Gheorghe, Vlad Manolăchescu.

Proiectul de hotărâre pus în dezbatere publică vizează ajustarea semnificativă a trei componente majore:

Impozitul pe autoturismele persoanelor fizice şi juridice: Se propune reducerea impozitelor pe autoturisme la nivelul minim permis de Codul Fiscal în acest an.

Impozitul pe locuinţe: La Sfântu Gheorghe, impozitele pe locuinţe erau deja la nivelul minim, dar OUG prevede că valoarea impozabilă a clădirilor vechi se reduce cu 15% pentru clădiri cu o vechime între 50 și 100 de ani, respectiv cu 25% pentru clădiri mai vechi de 100 de ani.

Impozitul pe teren pentru persoanele juridice: În contextul în care reglementările anterioare au dus la o majorare semnificativă față de anul precedent, municipalitatea a decis reducerea cotelor adiționale pentru a asigura sustenabilitatea activităților economice. În plus, rămân în vigoare propunerile agreate cu mediul de afaceri într-o discuţie consultativă de la începutul acestui an.

