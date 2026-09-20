Soluțiile radicale pentru controlul traficului urban se întorc uneori împotriva autorităților locale. Primăria Baia Mare a fost sancționată de Poliția Rutieră după ce a montat, fără niciun fel de aviz legal, un limitator de viteză prevăzut cu țepi metalici pe o arteră circulată, din zona pieței. Amenda vine la doar o săptămână distanță de o alta primită de autoritățile locale, care viza construirea unor piste de bicicletă, tot fără avizul polițiștilor.

Ca să nu se mai formeze ambuteiaje, Primăria Baia Mare a decis să permită accesul doar într-un sens pe strada care duce spre piață. Apoi a montat limitatorul de viteză, conceput să taie anvelopele mașinilor care intră pe contrasens.

„Nu se poate așa ceva, pentru că, dacă vine un om de la țară, vă dați seama că vine foarte rar, și nu știe sensurile astea”, spune o localnică.

„Era foarte bun, pentru că toată lumea mergea haotic, se bloca traficul, era ceartă”, e de părere altcineva.

Doar că, pentru instalarea dispozitivului, primăria ar fi trebuit să obțină aviz de la brigada rutieră.

„Administratorul drumului public a fost sancționat cu amendă în cuantum de 4.541,25 lei. De asemenea, contravenientul a fost notificat cu privire la obligativitatea de a demonta limitatorul de viteză în cauză, de îndată”, a declarat, pentru Digi24, Mihaela Ardelean, inspector de poliție din Baia Mare.

„Trebuie să discutăm cu acele persoane care au făcut aceste greșeli”, a transmis, pentru Digi24, viceprimarul orașului Baia Mare, Pap Zsolt Istvan.

„Sunt dispus să plătesc. Să-mi ia și 5%, 10%, 25% din salariu și asta este... Îmi asum toată responsabilitatea privitor la faptele mele”, a declarat, în replică, Marius Aoșan, director Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare.

Pentru că este un pericol pentru siguranța traficului, Poliția rutieră a cerut demontarea de îndată a limitatorului de viteză.

operator: Sebastian Codrean

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Editor : Izabela Zaharia