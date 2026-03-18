Jumătate dintre tramvaiele noi din Oradea au petrecut mai multe luni în service decât pe șine, deși au costat milioane de euro. Și nu pentru că ar fi avut defecțiuni tehnice, ci pentru că au fost acroșate de șoferii neatenți. Necunoașterea regulilor de circulație, la trecerea peste linia de tramvai, este principala cauză a accidentelor, sunt de părere instructorii auto.

Din cele 29 de tramvaie noi pe care primăria din Oradea le-a cumpărat, 15 sunt deja în service pentru reparații. Lucrările, deși acoperite prin polițele RCA, durează luni întregi și afectează din plin calitatea transportului în comun.

„O ușă a unui astfel de tramvai costă 10 mii de euro, un panou pe masca din față 1.000 de euro, în timp ce un geam lateral, cu montaj cu tot, costă 600 de euro”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

„În urma accidentelor rutiere, avem tramvaie care sunt indisponibilizate și trei luni de zile, în funcție de elementele care sunt tamponate”, spune Marius Nicoruț, director tehnic al societății de transport local din Oradea (OTL).

Polițiștii spun că, în aproape toate cazurile, de vină sunt șoferii care nu acordă prioritate de trecere tramvaiului.

„Tramvaiele sunt vehicule mari, vizibile și previzibile, în sensul că circulă pe șine, nu-și schimbă poziția în timpul mersului. Principala cauză a accidentelor dintre tramvaie și autovehiclelor o reprezintă necunoașterea regulilor la trecerea peste linia de tramvai”, spune Dan Popa Iordache, instructor auto.

Primăria Oradea se pregătește să cumpere alte 11 tramvaie noi.

