Live TV

Video Orașul în care jumătate dintre tramvaiele noi sunt în service pentru reparații, după ce au fost lovite în trafic de șoferii neatenți

Data publicării:
Polițiștii spun că, în aproape toate cazurile, de vină sunt șoferii care nu acordă prioritate de trecere tramvaiului. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Jumătate dintre tramvaiele noi din Oradea au petrecut mai multe luni în service decât pe șine, deși au costat milioane de euro. Și nu pentru că ar fi avut defecțiuni tehnice, ci pentru că au fost acroșate de șoferii neatenți. Necunoașterea regulilor de circulație, la trecerea peste linia de tramvai, este principala cauză a accidentelor, sunt de părere instructorii auto. 

Din cele 29 de tramvaie noi pe care primăria din Oradea le-a cumpărat, 15 sunt deja în service pentru reparații. Lucrările, deși acoperite prin polițele RCA, durează luni întregi și afectează din plin calitatea transportului în comun.

„O ușă a unui astfel de tramvai costă 10 mii de euro, un panou pe masca din față 1.000 de euro, în timp ce un geam lateral, cu montaj cu tot, costă 600 de euro”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

„În urma accidentelor rutiere, avem tramvaie care sunt indisponibilizate și trei luni de zile, în funcție de elementele care sunt tamponate”, spune Marius Nicoruț, director tehnic al societății de transport local din Oradea (OTL).

Polițiștii spun că, în aproape toate cazurile, de vină sunt șoferii care nu acordă prioritate de trecere tramvaiului.

„Tramvaiele sunt vehicule mari, vizibile și previzibile, în sensul că circulă pe șine, nu-și schimbă poziția în timpul mersului. Principala cauză a accidentelor dintre tramvaie și autovehiclelor o reprezintă necunoașterea regulilor la trecerea peste linia de tramvai”, spune Dan Popa Iordache, instructor auto.

Primăria Oradea se pregătește să cumpere alte 11 tramvaie noi.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din timpul Războiului Rece
Cum a devenit conflictul din Iran un război economic global. Axios: „Când SUA strănută, omenirea face gripă”
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji singuri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Fanatik.ro
Prostituție pe fundație. Cât costa ”cocktailul” fetițelor din rețeaua de proxenetism a actorului Vlad...
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni! Decizie fără precedent în istoria fotbalului!
Adevărul
Cum reușește Iranul să riposteze în continuare? Strategia „apărării în mozaic” învățată din căderea lui...
Playtech
Cumulul pensiei cu salariul la stat, schimbat. Cum se pot angaja pensionarii fără să își piardă venitul
Digi FM
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii și i-a lăsat pe...
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
Ministerul Apărării pune la îndoială reforma centrelor militare județene: „Poate conduce la scăderea...
Newsweek
Țara din Europa unde să te retragi la pensie. Peisaje de vis, temperatură moderată, prețuri mici
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026