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Video Orașul în care radarele fixe, montate acum 10 ani, sunt tot nefuncționale. Viceprimarul acuză: „Nu există voință în cadrul MAI”

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radare fixe nefunctionale timisoara
Sistemul de management al traficului din Timișoara, în valoare de peste 40 de milioane de lei, nu a emis nicio amendă din cauza blocajelor legislative și tehnice. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Radarele fixe, care ar fi trebuit să-i surprindă pe vitezomanii din vestul țării, sunt nefuncționale de 10 ani deja. Pe lângă viteză, aparatura care a costat 43 de milioane de lei, detectează inclusiv trecerile pe roșu la semafor, însă pentru a putea fi date amenzi, trebuie să fie integrate în platforma Poliției Române. Instituția precizează că procedura de verificare și testare a radarelor este încă în derulare. „Este evident că nu există voință în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, e de părere, în replică, Ruben Lațcău, viceprimarul cu atribuții de primar al Timișoarei.

„Uite amenda, nu e amenda. De câțiva ani, aceste panouri îi informează pe șoferii din Timișoara dacă depășesc viteza legală, însă amenzile nu sunt trimise prin poștă acasă, pentru că sistemul încă nu funcționează”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Sistemul de management al traficului a fost implementat în Timișoara în urmă cu 10 ani și detectează inclusiv trecerile pe roșu la semafor. Dispozitivele înregistrează viteza, dar folosirea imaginilor pentru sancționarea automată s-a lovit de probleme legislative.

„Pentru unii șoferi e mai bine, pentru ceilalți nu. Este o prostie că nu s-au pus în funcțiune, pentru că pe-aici se circulă foarte tare și ar fi fost un lucru bun”, spune un șofer.

„Sunt niște bani irosiți, asta consider”, e de părere un alt localnic.

În primăvară, au început testele pentru radare, iar autoritățile vorbeau despre primele amenzi trimise prin poștă vitezomanilor. Numai că termenul anunțat a trecut, iar amenzile tot nu au venit.

„Deci n-au fost niciodată în funcțiune până acum?! Credeam că au fost în funcțiune, de când au anunțat”, spune mirat un șofer.

„Ar fi utile, ca să mai reducă din vitezomani, că se circulă foarte tare”, e de părere altcineva.

Pentru a putea fi date amenzi, radarele trebuie să fie integrate în platforma Poliției Române.

„Le-am omologat, le-am reglementat. Ulterior, tot dânșii ne-au comunicat că ne trebuie un alt soft. Am cumpărat și acel soft, au mai venit cu niște cerințe, le-am îndeplinit și acele cerințe și deja se fac anii. Este, din păcate, evident că nu există voință în cadrul Ministerului Afacerilor Interne ca aceste sisteme automatizate să fie implementate”, e de părere Ruben Lațcău, viceprimarul cu atribuții de primar al Timișoarei.

Într-un răspuns pentru Digi24, Poliția Română precizează că procedura de verificare și testare a radarelor din Timișoara este încă în derulare. Instituția precizează că se fac demersuri pentru actualizarea cadrului legislativ, care să permită procesarea automată a abaterilor și să fie digitalizată interacțiunea dintre polițist, proprietar și contravenient.

"Au fost desfășurate până în prezent mai multe activități de analiză și sunt în continuare efectuate verificări și testări tehnice, realizate de specialiștii structurilor de profil ale Poliției Române, în colaborare cu reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara și ai operatorului economic care a instalat echipamentele. (...) Subliniem că Poliția Română a manifestat constant deschidere și interes pentru realizarea acestui proiect, iar demersurile de specialitate sunt în curs de desfășurare. (...) Reiterăm faptul că Poliția Română susține acest proiect și consideră că orice instrument suplimentar care contribuie la prevenirea și combaterea vitezei excesive reprezintă un demers important pentru creșterea siguranței rutiere. În acest sens, Poliția Română a inițiat demersuri, în vederea actualizării cadrului legal normativ, astfel încât: să se permită procesarea automată a abaterilor, într-un volum masiv, să fie digitalizată complet interacțiunea dintre polițist, proprietar și contravenient, să se elimine dublarea corespondenței, să se definească cadrul probatoriului digital, în contextul în care comunicarea procesului-verbal este o etapă esențială pentru valabilitatea acestuia și exercitarea dreptului de apărare", se arată în răspunsul pentru Digi24 dat de reprezentanții Poliției Române.

Autoritățile nu au anunțat, însă, o dată clară de operaționalizare a sistemului care a costat în total peste 40 de milioane de lei.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

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