Începutul de an școlar, oricum nesigur din cauza protestelor profesorilor, vine pentru mulți elevi și cu sunet de picamăr. Reparațiile, consolidările și modernizările din foarte multe școli nu s-au încheiat. Numai în Oradea, de exemplu, 25 de școli sunt în plin șantier. Presiunea este mare și pe constructori, care trebuie să-și predea lucrările până în august 2026, pentru a nu se pierde fondurile europene din PNRR.

În această școală gimnazială din Oradea învață peste 1.100 de copii, care din septembrie se vor înghesui într-una dintre aripile unității de învățământ, asta chiar de la începutul anului școlar.

Crina Ghergheleș, director școală gimnazială: Vom beneficia de o clădire, în care vor fi relocate 7 clase, respectiv clasele I, motiv pentru care vom putea funcționa în două schimburi. De la 08:00 până la 11:45, primul schimb. Vom lăsa un spațiu de timp pentru curățarea sălilor, iar de la 12:45 va intra schimbul al doilea, care va finaliza cursurile nu mai târziu de 18:30.

Vestea că școala se va desfășura în schimburi i-a nemulțumit și pe părinți.

Claudia Popa, președinte comitet părinți: Este o situație neplăcută pentru toată lumea, nu va fi ușor. Unii părinți sunt mai nemulțumiți, alții încearcă să înțeleagă situația.

Alin Ștefănuț, inspector școlar general IȘJ Bihor: Inevitabil va afecta actul didactic și va presupune scurtarea orelor de curs sau avem chiar propuneri de organizare a programului școlar în online, ceea ce, în momentul de față, nu putem accepta.

25 de unități de învățământ din Oradea au intrat în reabilitare. Presiunea este mare pe constructori, care s-au angajat să termine aceste lucrări până în august 2026, pentru a nu se pierde fondurile europene din PNRR.

Lucian Popa, director executiv, Primăria Oradea: Valoarea totală a investiției se ridică la 253 de milioane de lei, din care partea de finanțare din fonduri europene se situează la valoarea de 182 de milioane.

Noul an școlar va începe luni, 8 septembrie, cu festivitățile de deschidere la unele unități de învățământ, iar cursurile ar urma să înceapă de marți.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

