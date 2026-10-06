Organizatorii competiţiei de drift desfăşurate recent în Piaţa Constituţiei au fost amendaţi cu 15.000 de lei de Garda de Mediu, după ce comisarii instituţiei au constatat niveluri ridicate de zgomot, gaze de eşapament, fum şi particule generate de uzura anvelopelor.

„Spectacolul auto din centrul Capitalei a lăsat în urmă mai mult decât urme de cauciuc pe asfalt. În urma sesizărilor primite de la bucureşteni, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au verificat competiţia de drift desfăşurată în Piaţa Constituţiei şi au constatat niveluri ridicate de zgomot, gaze de eşapament, fum şi particule generate de uzura anvelopelor. Organizatorii au fost amendaţi cu 15.000 de lei”, a anunţat GNM, marţi, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Etapa a cincea a Campionatului Naţional de Drift s-a desfăşurat în perioada 3-4 octombrie, în Piaţa Constituţiei, pe Bulevardul Libertăţii şi pe o porţiune din Bulevardul Naţiunile Unite. Evenimentul a fost aprobat de autorităţile locale şi a beneficiat de documentele necesare pentru organizare.

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În context, Garda de Mediu susţine, însă, că odată pornite motoarele şi manevrele repetate de derapaj controlat, efectele s-au făcut simţite şi dincolo de traseul competiţiei.

„Comisarii GNM - Comisariatul Municipiului Bucureşti, ajunşi în teren după mai multe sesizări privind poluarea fonică şi calitatea aerului, au constatat că maşinile de concurs generau cantităţi importante de gaze de eşapament, fum şi particule provenite din frecarea intensă a anvelopelor pe carosabil. Fumul a persistat în zona Bulevardului Naţiunile Unite şi, purtat de curenţii de aer, s-a deplasat spre Parcul Izvor. Pentru faptul că nu au fost luate toate măsurile necesare pentru limitarea emisiilor de poluanţi în atmosferă, organizatorul - Asociaţia Clubul Sportiv Romanian Drift Community - a fost sancţionat de Garda Naţională de Mediu cu 15.000 de lei. La verificarea făcută ulterior, pe 5 octombrie, circulaţia fusese reluată, carosabilul era curăţat şi spălat, iar deşeurile generate în timpul evenimentului fuseseră ridicate", se precizează în postarea citată.

De altfel, ministra interimară a Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a precizat, duminică, tot într-o postare pe Facebook, că a sosit momentul unei discuţii serioase despre calitatea aerului în Bucureşti şi poluarea la care sunt expuşi locuitorii Capitalei.

Editor : A.P.