Ouă bio vândute în două mari rețele comerciale, retrase de la raft din cauza riscului de contaminare cu Salmonella

Mai multe loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland şi Mega Image sunt retrase de la vânzare din cauză că există riscul prezenţei bacteriei Salmonella Typhimurium. Persoanele care au cumpărat aceste produse sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine, urmând a primi contravaloarea lor.

Firma Galina Bio Eggs SRL a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului „Ouă de consum cod 0 M”, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare (ANSVSA),

„Măsura de retragere a fost luată ca urmare a identificării unui risc de Salmonella Typhimurium, pentru a proteja sănătatea consumatorilor”, menţionează sursa citată.

Este vorba de loturile de ouă comercializate în supermarketurile Kaufland:

  • 0824 (valabilitate 21 septembrie 2025),
  • 0827 (valabilitate 24 septembrie 2025),
  • 0831 (valabilitate 28 septembrie 2025),
  • 0902 (valabilitate 30 septembrie 2025),
  • 0907 (valabilitate 5 octombrie 2025).

Totodată, din acelaşi motiv, Mega Image a retras de la vânzare produsele „Nature`s Promise Mega Ouă Bio M 10 buc” şi „Nature`s Promise Mega Ouă Bio M 6 buc” cu numerele de lot 0824; 0827; 0831; 0902; 0907 şi cu termenele de valabilitate 21 septembrie 2025, 24 septembrie 2025, 28 septembrie 2025, 30 septembrie 2025, 5 octombrie 2025.

Persoanele care au cumpărat produsele din aceste loturi sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze la magazine, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

