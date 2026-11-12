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Ovidiu Vanghele cere iertare pentru folosirea termenului „gunoi” la adresa președintelui Nicușor Dan

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - COTROCENI - PRESEDINTE - CONFERINTA - 10 NOI 2026
Ovidiu Vanghele. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Jurnalistul Ovidiu Vanghele, interzis de preşedintele Nicuşor Dan la conferinţele de la Cotroceni, şi-a cerut scuze pentru folosirea cuvântului „gunoi” la adresa preşedintelui. „Am ales foarte, foarte prost cuvintele în acel context şi-mi cer iertare pentru asta”, a transmis jurnalistul. El a precizat că, la nivel uman, personal, şeful statului are dreptul la această reacţie. Vanghele a explicat şi că postarea de pe Facebook este din 8 aprilie 2026, în contextul numirii procurorului general, persoană pe care o considera nepotrivită, scrie News.ro.

Ovidiu Vanghele a comentat, joi seară, într-un podcast la Pagina de Media, declaraţiile preşedintelui în ceea ce-l priveşte şi a recunoscut că l-a făcut „gunoi”:

 „Da, da, am făcut asta, da. E cazul să spun din capul locului că am ales foarte, foarte prost cuvintele în acel context şi-mi cer iertare pentru asta.N-am nicio problemă să o fac. Mi se pare o chestie de civilizaţie să revi asupra unui lucru contondent, ofensiv, pentru că cineva îţi spune că l-a resimţit ca atare”.

Jurnalistul a precizat că este prima dată când preşedintele a precizat ce anume din „multitudinea de invective” folosite la adresa sa l-a deranjat.

„Pentru prima oară în această declaraţie aflăm ce anume din multitudinea de invective ce le-am folosit la adresa lui - nu i le-am adresat niciodată, le-am folosit la adresa lui în spaţiul public, admit, (...) Nu am ştiut niciodată ce anume l-a deranjat”, a mai declarat Ovidiu Vanghele.

Acesta s-a referit şi la momentul în care a făcut postarea pe Facebook în care l-a numit „gunoi” pe Nicușor Dan: 8 aprilie 2026, când preşedintele a făcut numirile procurorilor şefi la mai multe parchete, inclusiv Parchetul General.

„Preşedintele face el însuşi legătura foarte clară, prin momentul în care eu am azvârlit această vorbă negândită (...) La nivel personal, uman, are tot dreptul, înţelege deci că această invectivă este o consecinţă a unui act făcut de preşedintele Nicuşor Dan”, a mai declarat jurnalistul.

Jurnalistul a explicat, însă, că aparatul Administraţiei Prezidenţiale i-a permis participarea la conferinţă, deşi era necesară acreditare prealabilă, dar, pentru că nu se afla în sală în momentul în care jurnaliştii trăgeau la soţi ordinea în care vor pune întrebări, el a fost ultimul din listă.

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în Irlanda, a afirmat, joi seară, că „nu este un gunoi” şi, ca persoană, refuză să discute cu un om care nu-l respectă, referindu-se la jurnalistul Ovidiu Vanghele, căruia i-a interzis participarea la conferinţele de presă de la Cotroceni, pentru „injuriile” pe care i le-a adus.

Editor : B.E.

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