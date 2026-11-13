„Pădurea Digi” crește de la an la an. Acum, la cea de-a 3-a ediție, colegii noștri au plantat nu mai puțin de 6.000 de puieți pe un teren din județul Giurgiu și contribuie astfel la extinderea zonelor verzi și la regenerarea mediului înconjurător. La acțiuni au participat angajați din tot grupul Digi, inclusiv Digi 24, Digi Sport, Digi FM și Digi World.

„E important să ne respectăm unii pe alții și să respectăm mediul înconjurător. Și cred că asta e cel mai important”, este de părere reporterul Digi24.

„Mai avem un lucru pe care noi îl facem la Digi World, lucrul în echipă”, precizează Mihaela Popescu, Digi World.

115 angajați ai grupului Digi au făcut echipă pentru un viitor mai curat și sănătos. Au readus la viață 1,2 hectare de pământ din Vânătorii Mici. Printre aceștia se numără și colegii de la Digi Sport, care au schimbat pentru o zi terenul.

„Întotdeauna ne place să ieșim pe teren. Tot iarbă este, are și var, că văruim copacii la un moment dat. L-am luat pe Ionel Dănciulescu să ne ajute aici, la săpat”, spune Dan Filoti de la Digi Sport.

„Nu e prima oară când fac lucrul ăsta, dar sper să mai vin. Am primit instructajul înainte, așa că ne adaptăm situației”, spune fostul fotbalist Ionel Dănciulescu.

„Este o responsabilitate, așa o simțim și eu, și soția mea, mai reparăm din răul pe care îl facem naturii”, este de părere George Dobre de la Digi Sport.

De partea cealaltă, Digi FM a dat pupitrul de la radio pe lopată.

„În viață trebuie să scrii o poezie, să faci un copil și să plantezi un copac, ceea ce astăzi am reușit”, spune Marius Dobre de la Digi FM.

Nono Semen, colegul său de la Digi FM: „Eu sunt cel care sapă gropile, că am experiență de anul trecut, și colegele vin în urmă cu puietul și plantează”.

Mihăiță și Vali au pus pauză la munca de birou și au ieșit în aer liber. „Am plantat deja împreună cu colegul meu, Valentin, un rând. Dacă lucrezi singur, dai mai mult la sapă, cum s-ar spune”. „Ne descurcăm amândoi întotdeauna. Noi suntem ca o echipă și la job. Astfel, am observat că suntem o echipă și pe teren. La plantat copăcei, merge foarte bine”.

Grupul DIGI este deja la a 3-a ediție de împădurire. Până acum s-a ajuns la peste trei hectare de teren silvic repus în circuit și la mai mult de 14.000 de vlăstari plantați.

„Peste 4-5 ani aici, într-adevăr, o să vedem tot felul de viețuitoare, o să găsim sunetul fazanului, vulpile și tot felul de alte viețuitoare care vor găsi aici casa”, spune Andrei Coșuleanu de la Act For Tomorrow.

Campania „Pădurea Digi - Fiecare copac, o schimbare” s-a desfășurat în colaborare cu Asociația Act for Tomorrow.

Editor : Sebastian Eduard