Cel mai consumat aliment de către români, pâinea, trece prin schimbări legislative. Denumirea de „pâine” ar putea fi folosită doar pentru produsele care respectă criterii stricte legate de ingrediente și modul de fabricație.

Astfel, prin noua definiție, pâinea trebuie să conțină doar patru ingrediente: făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Aceste ingrediente și nimic mai mult, asta trebuie să conțină pâinea, spun inițiatorii proiectului de lege. Dacă legea trece, produsele care au și alte ingrediente, precum zahăr, îndulcitori, grăsimi, aditivi sau amelioratori, vor fi vândute sub denumirea de „specialitate de panificație”.

„Pâinea trebuie să fie cât mai naturală”, spune proprietara unei brutării, care a absolvit și un liceu de specialitate. „Pâinea era doar produsul obținut din făină, drojdie, sare și apă. Să mergi într-un magazin și să cumperi, că scrie pâine sau specialitate de panificație, cu semințe, clientul tot o cumpără”.

Scopul noii legi este asigurarea unei informări corecte și clare la raft, spun inițiatorii. Pentru cei care nu vor respecta regulile, proiectul prevede amenzi între 10.000 și 50.000 lei, iar în cazul unor abateri repetate, produsele ar putea fi oprite de la comercializare.

Senatul a respins în martie proiectul de lege, iar Camera Deputaților încă îl analizează în comisii. Guvernul nu e de acord cu actuala formă a legii, așa că proiectul ar putea suferi modificări.

În medie, un român consumă anual aproximativ 80 kg de pâine.

Editor : Sebastian Eduard