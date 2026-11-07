Live TV

Panică din cauza unei erori de soft: Mesaj RO-Alert trimis din greșeală în Brăila și Galați despre deversarea unui baraj

Data publicării:
telefon mobil profimedia
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un mesaj de avertizare privind deversarea controlată a unui baraj de pe râul Bistriţa a fost transmis, sâmbătă, în jurul orei 16:00, populaţiei din judeţele Brăila şi Galaţi, prin sistemul de înştiinţare şi alarmare la inundaţii. ISU Brăila precizează că mesajul a fost transmis către mai multe judeţe din cauza unei erori de soft.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, mesajul anunţa o deversare controlată din Barajul Reconstrucţia, de pe râul Bistriţa, în zona acumulării Piatra Neamţ.

Sistemul de înştiinţare şi alarmare la inundaţii funcţionează şi pe raza judeţului Brăila, însă transmiterea mesajului către populaţie s-a produs accidental, ca urmare a unei erori informatice.

„Astăzi, 07 noiembrie 2026, în jurul orei 16.00, din cauza unei erori de soft, în sistemul de înştiinţare-alarmare la inundaţii pe râul Siret, care funcţionează şi pe raza judeţului Brăila, a fost transmis un mesaj către populaţie privind deversarea controlată din Barajul Reconstrucţia de pe râul Bistriţa, acumularea Piatra Neamţ,” menţionează autorităţile brăilene, citate de News.ro.

ISU Brăila precizează că autorităţile locale şi populaţia din localităţile judeţului aflate în albia majoră a râului Siret vor fi informate operativ în cazul unor astfel de deversări controlate, astfel încât să poată lua măsurile necesare de autoprotecţie.

La scurt timp, şi ISU Galaţi a precizat, în legătură cu mesajul RO-ALERT privind deversarea controlată de apă de la Barajul Reconstrucţia, din judeţul Neamţ, că transmiterea acestuia şi către populaţia din judeţul Galaţi a fost cauzată de o eroare de soft a sistemului de alarmare.

„Menţionăm că mesajul nu semnalează producerea unei situaţii de urgenţă pe raza judeţului Galaţi şi nu impune adoptarea unor măsuri suplimentare de către populaţie”, informează reprezentanţii ISU Galaţi.

Potrivit ISU Neamţ, informarea conform căreia sâmbătă, începând cu ora 16:00, la barajul Reconstrucţia are loc o deversare controlată a fost primită de la Hidroelectrica.
De asemenea, mesajul a fost transmis de către operatorul economic.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
giurgiu
2
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
3
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
Harmeet Dhillon
4
Prima demisie de la Departamentul Justiției, în urma alegerilor din SUA: controversata...
Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale.
5
Șefa CCR, Simina Tănăsescu, apără decizia de anulare a alegerilor prezidențiale: Nu e un...
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona profimedia
Ţintă aeriană detectată la est de Sulina: două F-16 au fost ridicate, a fost trimis mesaj Ro-Alert
drona in zbor
Alertă aeriană în județul Tulcea. A fost emis mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone
Dronă Shahed
Atacuri masive cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a transmis că nu au fost raportate pătrunderi în România
alerta drona
MApN: Alerta de drone pentru cele șase județe din estul țării a încetat. Aeroporturile din Iași și Suceava au fost redeschise
radu oprea
Prima reacție a noului ministru al Apărării după ce două drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României
Recomandările redacţiei
Shooting on the Main Square in Krakow
Atac armat în Cracovia: cinci morți și 12 răniți. Autorul a fost...
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Descoperire macabră pe nava lovită de dronă în largul României...
Sunset and takeoff in Milan airport
Rusia, vinovata cea mai probabilă pentru amenințările asupra...
În urma accidentului mai multe vagoane au deraiat, iar unul s-a și răsturnat FOTO cfr.ro
Accident feroviar în Suceava. Mai multe vagoane au deraiat, iar unul...
Ultimele știri
O bombă de aviaţie de aproximativ 100 kg a fost descoperită în localitatea Cărbunari
Volodimir Zelenski acuză Rusia că a folosit rachete nord-coreene pentru a lovi reţeaua energetică ucraineană
„Nu reușesc să-mi acopăr cheltuielile”. O nouă zi de proteste în Franța: 170.000 de oameni sunt așteptați să iasă în stradă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry, din ce în ce mai nesigur pe mariajul cu Meghan Markle? "Se simte singur și izolat. E panicat...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
Daniel Pancu a refuzat un salariu triplu pentru a rămâne la Rapid! Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Galerie foto. Atentat armat în Cracovia, orașul în care trăiesc Florentin Petre și Zeljko Kopic! S-a ajuns...
Adevărul
Un străin mutat în Cluj-Napoca a ajuns într-un „război” culinar cu o bunicuță, vecina sa
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
În acest apartament imagina crimele. Fosta locuință a Agathei Christie este scoasă la vânzare pentru o sumă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce a ajuns să cântărească 310 kilograme, a reușit să se ”transforme” spectaculos! Cât a slăbit și cum...
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Este atât de frumoasă!” Fiica lui Matt Damon a strălucit la brațul tatălui ei, la o gală de modă. Imaginile...
Adevarul
Noi detalii în cazul camerelor ascunse în prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de...
Newsweek
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
Digi FM
Rică Răducanu, dezvăluiri la 80 de ani despre pensie și banii pierduți de-a lungul vieții. De ce soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Descoperirea făcută de un cuplu în dormitor, atunci când s-a întors de la muncă: „Doar în Australia poți...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...