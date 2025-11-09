Matca, din județul Galați, este una dintre cele mai cunoscute zone din țară pentru producția de legume. În această perioadă sunt culeși ultimii castraveți și vinete din producția acestui an. În mod paradoxal, în mare parte, legumele pleacă la export, în timp ce în piețele de la noi se vinde marfă de import, în special din Turcia. Printre țările în care ajung legumele românești se numără Republica Moldova, Polonia, Belgia sau Olanda.

„Ultimul cules de castraveți. Avem castraveți de Matca, castraveți românești. După cules urmează să-i smulgem, să facem curățenie, să pregătim locul pentru următorul an”, explică un producător de legume din județul Galați.

De la primele ore ale dimineții, producătorii au intrat în solarii la cules de castraveți. Ultima recoltă va ajunge, însă, pe piețele din străinătate și mai puțin pe tarabele din țară.

„Ultimele legume pleacă atât în țara, cu toate că mai puțin în țară... Majoritatea pleacă către export, către Polonia, în primul rând, și după și celelalte țări. În market-uri se aduce deja din Turcia, pentru că este cererea foarte mare, consumatorul dorește să consume și noi nu mai putem deja produce foarte mult”, explică Diego Dragomir, producător de legume.

Și ultimele vinete recoltate iau drumul străinătății.

„Uitați ce marfă românească extraordinară! Marfă bună! Multă din ea a mers în Republica Moldova, în Polonia, chiar și în Belgia, Olanda, au mai venit și au cumpărat de la noi care duc în extern. Marfa românească este foarte căutată, e o marfă cu gust, marfă făcută în pământ, nu în vată”, spune Eduard Dragomir, producător din județul Galați.

Marfa autohtona este puțină, iar prețurile sunt mari. Chiar și așa, cumpărătorii spun că preferă produsele românești.

„Aduse din străinătate și prețurile sunt foarte mari. 8 lei castraveții, vinetele nici nu mă pot apropia”, recunoaște un client.

„Nu ne-am uitat din cauză că nu e bănuțul”, spune altcineva.

„Noi venim mai rar în piață. Sunt piperate (n. red prețurile). Aș vrea să fie de-a noastră, să nu fie de-a lor, dar n-ai garanție”, spune un alt client.

Un kilogram de castraveți se vinde în piață cu 8-12 lei, aproape triplu față de prețul de producător. Vinetele pleacă de la producător cu 3-4 lei.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia