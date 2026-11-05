Numărul celor care se stabilesc în România este mai mare decât al celor care pleacă, pentru al patrulea an consecutiv. Sunt concluziile unei analize care arată că, din 2022, numărul românilor care au revenit în țară și al străinilor care s-au stabilit la noi este cu aproximativ 280 de mii mai mare decât al celor care au plecat. În mod paradoxal, mai bine de o treime dintre noii veniți sunt cetățeni străini. Republica Moldova, Ucraina, Statele Unite, Germania, Canada și Italia sunt țările de unde vin cei mai mulți.

Sefora este din Italia și este una dintre balerinele Operei din Iași. Dacă pentru mulți români Italia a însemnat, de-a lungul anilor, șansa unui trai mai bun, pentru ea România este locul unde şi-a împlinit visul. S-a mutat la Iași în urmă cu doi ani și nu plănuiește să plece curând.

„Aici, în Iași, dansul este ceva ce oamenilor le place să privească și urmăresc îndeaproape. În Italia, nu e un mediu extraordinar pentru dansatori și mulți pleacă peste hotare. Este foarte trist să pleci, dar dacă munca nu este plătită bine, nu putem rămâne”, spune Sefora Russo, balerină la Opera din Iași.

Datele unei analize realizate de Fundația Friedrich Ebert arată că numărul celor care se stabilesc în România este mai mare decât al celor care pleacă, pentru al patrulea an consecutiv.

„Mai mult de o treime, de fapt, din persoanele nou stabilite în România, care locuiesc de mai mult de 12 luni în România, vedem că sunt cetățeni străini”, spune sociologul Romeo Asiminei.

Din anul 2022, au plecat din țară puțin peste un milion de români.

„Am în anturaj prieteni care au revenit din străinătate și lucrează în România și este foarte greu să-și găsească de muncă și să revină, măcar să trăiască decent”, spune cineva.

„Până la urmă, acasă e cel mai bine, eu așa zic. Câteodată, putem merge pe premisa că: 'Fie pâinea cât de rea, tot e mai bună în țara ta'”, spune altcineva.

„Nu mai vedem atât de mulți români care pleacă la modul: 'Mi-e dor de casă, dar n-am ce face, trebuie să fac bani'”, concluzionează un tânăr.

Republica Moldova, Ucraina, Statele Unite, Germania, Canada și Italia sunt țările de unde vin cei mai mulți străini.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia