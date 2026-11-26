Mai e aproximativ o lună până la Crăciun și deja au început pregătirile. Pe primul loc pe lista cumpărăturilor sunt produsele pentru preparatele tradiționale. Nu lipsește carnea de porc care, în mod paradoxal, e mai ieftină decât anul trecut. Unii oameni preferă să cumpere câteva kilograme din piață, alții se duc la poarta fermelor, iar diferențele de preț sunt semnificative.

Porcul pentru Crăciun se vinde mai ieftin, anul acesta, direct de la producători. Unii crescători au tăiat și 20% din preț, pentru a nu rămâne cu marfa nevândută.

„În unele dintre gospodăriile din Dolj, porcii se vând și cu 12 lei kilogramul, pe când anul trecut prețul era de 17 lei”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Este un an greu pentru că prețurile au scăzut, prețul cerealelor a crescut și carnea de porc s-a ieftinit. De ce?! Din cauza importurilor”, spune dezamăgit Alin Simion, crescător de animale.

„Situația este destul de dramatică pentru noi, așa cum a fost în tot acest an. Avem cel mai mic preț din ultimii ani în preajma Sărbătorilor. Față de anul trecut, avem un preț cu 20% mai mic, un preț de sub 6 lei la poarta fermei”, completează Adrian Balaban, un alt fermier din Dolj.

Însă de la fermă până la raft, ieftinirile nu se mai simt. În piețe, oamenii spun că abia își mai permit să cumpere câteva kilograme de carne de porc pentru Sărbători. Un kilogram de cotlet costă aproximativ 25 de lei, cu 3 lei mai mult față de anul trecut.

„Totul e foarte scump! Nu mai vorbesc despre carnea de porc...”, spune un bărbat care, întrebat dacă va cumpăra un porc întreg pentru Crăciun, răspunde: „În niciun caz! De câțiva ani de zile cumpărăm strictul necesar, dacă putem.”

„Prețul, deocamdată, este acceptabil. Nu cumpărăm decât așa, cât avem nevoie”, mărturisește altcineva.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, aproximativ patru milioane de porci au fost sacrificați, anul trecut, în țara noastră.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia