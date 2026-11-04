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Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi salariul și indemnizația integrală. Ce prevede un proiect PNL

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O familie cu un copil se bucură în casa nouă.
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
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PNL propune, într-un proiect depus la Parlament, ca părinţii care se întorc la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creşterea copilului să primească un sprijin financiar egal cu indemnizaţia pentru creşterea copilului.

Propunerea legislativă în acest sens a fost iniţiată de senatoarea Gabriela Horga şi deputaţii Raluca Turcan, Robert Sighiartău şi Ionel Bogdan.

„În prezent, părinţii care se întorc la serviciu primesc un stimulent de 1.500 de lei dacă revin înainte ca bebeluşul să împlinească 6 luni şi de numai 650 de lei dacă revin ulterior. În schimb, indemnizaţia medie pentru creşterea copilului este de aproximativ 4.000 de lei pe lună. Diferenţa îi face pe mulţi părinţi să amâne întoarcerea la serviciu, chiar dacă şi-ar dori să reia activitatea profesională. Prin această modificare, părinţii vor putea decide când se întorc la muncă fără să fie nevoiţi să aleagă între carieră şi siguranţa financiară a familiei", precizează PNL, într-un comunicat.

Liberalii au arătat că România se confruntă cu o scădere accentuată a natalităţii.

În 2025 s-au născut doar 145.725 de copii, cel mai mic număr înregistrat din 1930 până în prezent. În plus, în numai zece ani, între 2011 şi 2021, România a pierdut peste un milion de locuitori. Un părinte care are doi sau trei copii poate ajunge să petreacă şase sau chiar mai mulţi ani în afara pieţei muncii. O asemenea perioadă înseamnă oportunităţi profesionale pierdute şi o revenire mai dificilă la serviciu, se evidenţiază în comunicat.

Proiectul prevede şi menţinerea stimulentului de 650 de lei după ce copilul împlineşte 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi, până la vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani.

„PNL consideră că statul trebuie să îi sprijine pe părinţi atât în creşterea copiilor, cât şi în continuarea activităţii profesionale. O familie nu ar trebui să fie pusă în situaţia de a renunţa la venituri sau la carieră pentru a putea avea copii", se mai arată în comunicat.

Proiectul, care vizează modificarea în acest sens a articolului 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, mai menţionează că aceste prevederi vor intra în vigoare începând cu anul următor publicării legii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Editor : A.P.

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