„Părinții v-au făcut doar ca să vă facă". Anchetă la o școală din Ilfov, după ce un profesor a jignit mai mulți copii de clasa I

BUCURESTI - DESCHIDERE AN SCOLAR - SCOALA GIMNAZIALA ORIZONT - 9
Deschiderea de an scolar Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Inspectoratul școlar din Ilfov a demarat o anchetă

Un profesor de la o școală din Ilfov a fost surprins în timp ce țipa și jignea mai mulți copii de clasa I. „Părinții v-au făcut așa ca să vă facă”, le-a spus profesorul elevilor de 7 ani, potrivit clipului video obținut de Digi24. Imediat după ce cazul a fost adus în atenția Inspectoratului Școlar Ilfov de către jurnaliștii Digi24, instituția a anunțat că a demarat o anchetă. Potrivit unor surse, profesorul și-a dat demisia la scurt timp după ce incidentul a ajuns în atenția inspectoratului școlar. 

Incidentul, filmat de un trecător, a avut loc joi, 23 octombrie, pe terenul de sport al Școlii Primare Nr. 2 din Clinceni, județul Ilfov.

Din clip reiese că profesorul de sport are o ieșire nervoasă la adresa unor copii de clasa I, pe care îi și jignește.

„Și vin la mine (n.r. părinții) să-mi spună că: ,,Bă! De ce m-a lovit?”. D-aia v-a lovit că nu înțelegeți (...) Și bineînțeles părinții voștri cu note în catalog de la mine vin că de ce sunteți indisciplinați? D-aia, că nu au grijă de voi. Fac altceva. V-au făcut așa ca să vă facă. Dacă eu rămân fără voce mie cine îmi plătește pastilele? Părinții voștri? Că țip eu la voi?”, sunt jignirile aduse copiilor de clasa I. 

Din informațiile Digi24 reiese că profesorul a început să predea la această școală în acest an școlar și ține ore de sport cu toți copiii din școală, de la clasa I la clasa a IV-a. 

Inspectoratul școlar din Ilfov a demarat o anchetă

În aceeași zi, clipul video a ajuns în atenția părinților, jurnaliștilor Digi24, dar și directorului școlii și inspectorului școlar.

Într-o reacție pentru Digi24, Inspectoratul școlar din Ilfov a transmis „că a dispus verificarea aspectelor semnalate” pentru „a stabili contextul și circumstanțele în care s-au desfășurat faptele prezentate”.

În același timp, potrivit unor surse, profesorul și-a dat demisia. 

Inspectoratul școlar din Ilfov a amintit că în școli trebuie să se promoveze „respectul față de demnitatea umană și valorile morale, iar personalul didactic are obligația de a contribui la menținerea unui climat educațional echilibrat și sigur pentru elevi”.

În același timp, potrivit sursei citate, în Statutul elevului este consacrat „dreptul fiecărui elev la respectarea demnității, la protecție împotriva oricărei forme de violență fizică, verbală sau emoțională și la un mediu educațional lipsit de abuz”.

„Inspectoratul Școlar Județean Ilfov reafirmă că nu tolerează nicio formă de comportament neadecvat în relația cadru didactic - elev, indiferent de context, și promovează constant respectul reciproc, comunicarea echilibrată și un climat educațional pozitiv în toate unitățile de învățământ”, a mai transmis Inspectoratul școlar din Ilfov.

