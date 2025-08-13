Live TV

Video Pasajul Basarab, dezastru pe bani publici. Proiect de peste 285 de milioane de euro, degradat după 14 ani fără recepție

Data publicării:
BUCURESTI - PASAJ BASARAB - VOLUNTARI - CURATENIE - 3 SEPT 2022
Pasaj Basarab. Inquam Photos / George Călin

Pasajul Basarab, cel mai mare proiect de infrastructură urbană din România, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare. Cei doi kilometri care leagă Gara de Nord de cartierele Capitalei sunt plini de mizerie și rugină, iar investiția de peste 285 de milioane de euro nu poate fi întreținută legal fără recepție, proiectul ajungând o ruină pe bani publici.

Inaugurat în 2011 și construit cu peste 285 de milioane de euro, proiectul nu a fost niciodată recepționat oficial. În lipsa acestui act, întreținerea nu este posibilă legal, iar structura a ajuns un exemplu de risipă administrativă. Potrivit unei expertize realizate în timpul mandatului lui Nicușor Dan, o eventuală recepție finală ar necesita lucrări suplimentare estimate la 130 de milioane de lei.

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că „timpul” este principalul vinovat pentru degradarea pasajului.

„Această situație a pasajului Basarab a fost generată de lungi întârzieri ale administrației, de peste 14 ani, să recepționeze acel pasaj. Recepția acelui pasaj a dus, evident, la imposibilitatea municipiului ca să intre, să-l refacă, să-l reabiliteze”, a menționat el.

Edilul a anunțat însă că situația se va debloca după ce municipalitatea a semnat un acord cu constructorul pentru preluarea oficială a pasajului.

„Pasajul Basarab – după 14 ani, deblocăm recepția finală. Am semnat un acord cu constructorul care permite, în sfârșit, preluarea oficială de către Primărie. Asta înseamnă că putem interveni legal pentru întreținere, curățenie și reparații”, a scris Bujduveanu pe Facebook.

Potrivit acestuia, lucrările vor include refacerea betonului și a rosturilor de dilatație, înlocuirea aparatelor de reazem, asfaltarea pasajului și a rampelor, curățarea și vopsirea elementelor metalice și modernizarea sistemului de drenaj.

Directorul Direcției Investiții din cadrul PMB, Cătălin Aflat, a precizat că termenul de garanție a expirat în 2022 și a dat un termen pentru recepție.

„Constructorul a menționat de multe ori că termenul de garanție a fost depășit încă din 2022. La sfârșitul anului viitor putem să spunem că vom avea pasajul Basarab recepționat, după mai bine de 15 ani de la momentul la care s-a deschis traficul pe el”, a afirmat acesta.

Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...