Patriarhul Daniel, mesaj de Sfintele Paşti: „Să ne rugăm pentru pace şi înţelegere între popoare”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat un mesaj, marţi, cu prilejul Sfintelor Paşti, în care îndeamnă la pace, iubire fraternă şi fapte bune în familie şi în societate.

"Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos sau Sfintele Paşti este cea mai mare sărbătoare a Bisericii, deoarece Învierea lui Hristos este începutul sau arvuna învierii tuturor oamenilor ca biruinţă definitivă a vieţii asupra morţii. De aceea, Crezul ortodox se încheie cu această mărturisire 'Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ceva să vină!'. Învierea lui Hristos nu este revenirea la viaţa umană pământească, amestecată cu suferinţa şi cu frica de moarte, ci este intrarea omului într-o altă viaţă, în viaţă cerească veşnică. De aceea, în noaptea de Paşti, Biserica Ortodoxă cântă: 'Astăzi prăznuim omorârea morţii şi începutul unei alte vieţi veşnice'. Primele cuvinte rostite de Domnul Iisus Hristos în dimineaţa Învierii Sale din morţi au fost adresate femeilor mironosiţe: 'Bucuraţi-vă, nu vă temeţi!', iar în seara Învierii Sale s-a adresat ucenicilor săi, zicând: 'Pace vouă!'. De aceea, Sfintele Paşti sunt sărbătoarea bucuriei şi a păcii, a iertării şi a comuniunii în familie, în comunitate, în popor şi în lumea întreagă", transmite Patriarhul.

Patriarhul cheamă la pace şi înţelegere între popoare. "Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ne cheamă să arătăm bucurie şi pace, iubire fraternă şi faptă bună în jurul nostru, în familie şi în societate, să ajutăm pe cei săraci şi singuri, să ne rugăm pentru cei suferinzi, dar şi pentru românii aflaţi între străini, în mod deosebit să ne rugăm pentru pace şi înţelegere între popoare", se arată în mesajul PF Daniel.

"Calde doriri de pace şi bucurie, sănătate şi fericire, dimpreună cu salutarea pascală 'Hristos a Înviat!, 'Adevărat a Înviat!'", a completat Patriarhul BOR.

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc duminică Învierea Domnului - Paştele, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii.

Doi ani la rând, în 2010 şi 2011, dar şi în 2014, 2017, 2025 Paştele a fost sărbătorit în aceeaşi zi de toţi creştinii - ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici, de evanghelici şi reformaţi, de cultele neoprotestante.

Următorul an când Învierea Domnului va fi sărbătorită în comun va fi 2028, pe 16 aprilie.

