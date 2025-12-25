Live TV

Patriarhul Daniel: „Vestirea Nașterii Domnului nu se face doar prin cuvânt, ci și prin imagine”

Data publicării:
Patriarhul, la Reședința Patriarhală, de Crăciun Foto Basilica
Patriarhul, la Reședința Patriarhală, de Crăciun FotoȘ Basilica
Din articol
Atotputernic și smerit

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a primit miercuri pe slujitorii Catedralei Patriarhale, care au vestit Nașterea Domnului la Reședința Patriarhală. Patriarhul a subliniat că atunci când preoții vin cu icoana praznicului la casele oamenilor, vestirea Nașterii Domnului nu se face doar prin cuvânt, ci și prin imagine, relatează agenția de știri Basilica.

„Cuvântul se ascultă, dar icoana se privește, se vede. În această privință, taina întrupării Fiului lui Dumnezeu cel veșnic, care este nelimitat, necuprins, neapropiat, cum se spune în limbaj bisericesc tradițional, dar care înseamnă inaccesibil, se face acum văzut, limitat în corpul omenesc, se naște și este culcat ca prunc în ieslea din peșteră”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a arătat că Nașterea Domnului este vestită prin colinde, prin cântările Bisericii și prin icoana praznicului, asta pentru că memoria vizuală a omului este mai bine dezvoltată decât cea auditivă.

„Această vizualizare a prezenței lui Dumnezeu printre oameni este taina întrupării, taina creștinătății. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă (1 Tim. 3:16)”.

În Noul Testament, Mântuitorul Iisus Hristos este numit nu numai Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul lui Dumnezeu, ci și icoana sau chipul lui Dumnezeu.

„Ortodoxia este deodată Biserica bazată pe cuvântul Evangheliei, dar și pe sfintele icoane, care dau mărturie vizibilă, memoria vizibilă a Bisericii despre întruparea Cuvântului și despre maxima apropiere a lui Dumnezeu față de oameni”, a adăugat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Atotputernic și smerit

Preafericirea Sa spus că Dumnezeu a devenit exact ceea ce a iubit mai mult, adică om.

„Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că pe cât a coborât El la noi, pe pământ, pe atât vrea să înalțe pe om la Cer, în slava Cerului. Aceasta este atotputernicia iubirii smerite”.

„În general, atotputernicia era considerată ca o forță zdrobitoare. În Iisus Hristos, atotputernicia se arată ca fiind smerită. De aceea, spune otpustul acestei sărbători: În peșteră s-a născut și în iesle s-a culcat. Se folosește reflexivul, nu pasivul, pentru a arăta că nașterea Sa și toată lucrarea Sa s-a făcut de bunăvoie”, a explicat Patriarhul Daniel.

La final, Preafericirea Sa i-a felicitat pe slujitorii Catedralei Patriarhale pentru slujirea constantă și pentru frumoasele slujbe săvârșite.

Editor : M.C

