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Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră

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Seismograf. Foto: Getty Images
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Patru cutremure au avut loc duminică noaptea în zona Vrancea. Duminică dimineaţă, a avut loc un cutremur şi în Marea Neagră, scrie News.ro.

Un prim cutremur a avut loc la 0:46, la o adâncime de 69,9 km, a a avut o magnitudine de 3.

A fost urmat, la mai puţin de o oră de un altul, cu magnitudine 3,6, la adâncimea de 124,4 km.

La 2:26 s-a produs un al treilea seism, cu magnitudine 2,1, la adâncimea de 110,3 km.

Cel de-al patrulea a avut loc la 6:33, la o adâncime de 144,4 km, şi a avut magnitudine 2,5.

Şi în Marea Neagră s-a produs duminică un cutremur, la 7:03, şi a avut magnitudinea 3,6.

În 19 octombrie, în zona Vrancea, a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4,8, la o adâncime de 76,5 kilometri.

Editor : B.E.

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