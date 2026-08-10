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Patru din cei șapte inculpați în cazul ambulanței atacate în județul Cluj cer să fie lăsați în libertate

Data publicării:
JURNAL ORA 18 090826_02217
Atacatorii ambulanței din Cluj au fost reținuți de către polițiști. Sursa foto: Digi24
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Patru dintre cei şapte inculpaţi arestaţi de către Judecătoria Dej sub acuzaţia că au atacat cu pietre, bâte şi topoare o ambulanţă care preluase un pacient din comuna clujeană Recea-Cristur au contestat măsura preventivă. Tribunalul Cluj va fi instanţa care va judeca dosarul.

În dosarul deschis după vadalizarea ambulanţei în localitatea Rece Cristur, judeţul Cluj, patru dintre cei şapte inculpaţi care au fost arestaţi preventiv, luni, prin decizie a Judecătoriei Dej, au înaintat contestaţie la măsura arestării preventive, potrivit portalului instanţei de judecată.

Alte trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, au fost, de asemenea, arestate preventiv, dar sub acuzaţia de tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Inculpaţii au posibilitatea de a contesta măsura dispusă de Judecătoria Dej în termen de 48 de ore de la pronunţarea care a avut loc luni dimineaţă.

În faţa instanţei, cei şapte au cerut, prin avocaţii din oficiu care i-au reprezentat, să fie arestaţi la domiciliu sau plasaţi sub control judiciar.

Fiecare dintre inculpaţii acuzaţi că au atacat ambulanţa a fost reprezentat de câte un avocat din oficiu, pentru care statul plăteşte, din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Cluj, câte 1.304 lei pentru fiecare avocat.

„Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, inclusiv onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi în cuantum de 1.304 lei fiecare, care se va achita din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Cluj”, se arată în minuta Judecătoriei Dej, potrivit News.ro.

Şapte persoane cu vârste între 18 şi 44 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, pentru implicare în atacul asupra unei ambulanţe, într-o localitate din judeţul Cluj, după ce pe TikTok au apărut informaţii potrivit cărora o ambulanţă ”fură copii”.

Potrivit procurorilor, cei şapte arestaţi sunt acuzaţi de distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Doi dintre inculpaţi sunt cercetaţi şi pentru împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, iar o femeie este acuzată şi de lovire sau alte violenţe.

Editor : C.L.B.

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